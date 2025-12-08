Το «Άλλη μια μέρα» είναι το νέο single του τραγουδοποιού Leon Of Athens. Το τραγούδι αυτό είναι ένα ακόμη single που προετοιμάζει την κυκλοφορία του πρώτου του ελληνικού δίσκου, που αναμένεται να βγει την Άνοιξη του 2026.

Το «Άλλη μια μέρα» είναι η τελευταία κραυγή ενός έρωτα που λιώνει στη βροχή, σε έναν πέτρινο σταθμό στην Ιερισσό της Χαλκιδικής. Στο βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι, ο Leon περπατάει σε μια μεγάλη λεωφόρο ενώ γύρω του αλλάζουν οι μέρες, οι ώρες και οι εποχές.

Μετά το τέλειο summer song «Τι να ‘ναι αυτό», που μας εισήγαγε για πρώτη φορά στο ηχητικό και στιχουργικό σύμπαν του νέου του δίσκου, το ανεβαστικό «Τελευταία φορά» με την Billie Kark και τα πρόσφατα viral «Blouzaki» και «Αυτοκίνητο», που έγραψε με την Μαρίνα Σάττι, ο Leon παρουσιάζει το «Άλλη μια μέρα».

Με το νέο του single, μας ταξιδεύει ξανά στον ιδιαίτερο συναισθηματικό του κόσμο, αφήνοντας το δικό του, απόλυτα ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική ποπ μουσική.

«Ο κόσμος αλλάζει η γη με τρομάζει, κοιτούσα το τέρας βαθιά μες στα μάτια καιρό, μέχρι που έγινα εγώ»

Το single «Άλλη μια μέρα», του Leon Of Athens, κυκλοφορεί από την Sony Music.

Written by Leon of Athens, Katerine Duska, Ermis Geragidis

Produced by Nick Kodonas, Ermis Geragidis, Leon of Athens

Έχω τόσα να σου πω

Τόσα να σου δείξω

Με ένα αστέρι απ’ τον βυθό

τρέχω να σε εκπλήξω

Έλα λίγο πιο κοντά μου

φως ζεστό στην αγκαλιά μου

(σε χρειάζομαι, σε χρειάζομαι)

Γιατί κανένας δεν αγγίζει

όπως αγγίζεις την καρδιά μου

(σε χρειάζομαι, όλα αλλάζουνε)

Θέλω μαζί σου άλλη μια μέρα

Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα

Σε έναν πέτρινο σταθμό

λίγη ώρα πριν γυρίσω

Κλαίμε στην Ιερισσό

για όσα όνειρα γκρεμίζω

Ποτάμι από δάκρυα

μέσα στην βροχή, πνίγουν μια ζωή

Μιλάς με τα μάτια

κάνεις μια ευχή,σβήνεις το κερί

Μόνο μια μέρα αρκεί…

Θέλω μαζί σου άλλη μια μέρα

Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα

Ο κόσμος αλλάζει η γη με τρομάζει

κοιτούσα το τέρας βαθιά μες στα μάτια καιρό

μέχρι που έγινα εγώ

Ο κόσμος αλλάζει, καζάνι που βράζει

το τέρας αρχίζει πολύ να μου μοιάζει είμαι εγώ

Πώς έγινα εγώ;

Θέλω μαζί σου άλλη μια μέρα

Άλλη μια μέρα, άλλη μια μέρα

Ο κόσμος αλλάζει η γη με τρομάζει

κοιτούσα το τέρας μέσα στα μάτια

μα έγινα εγώ

Ο κόσμος αλλάζει, καζάνι που βράζει

το τέρας αρχίζει πολύ να μου μοιάζει είμαι εγώ

συγνώμη γι’ αυτό

(Άλλη μια μέρα)

—————————————

