Το «Τελευταία φορά» είναι το νέο single του τραγουδοποιού Leon Of Athens, με τη συμμετοχή της ταλαντούχας Billie Kark. Το τραγούδι αυτό έρχεται λίγο πριν την κυκλοφορία του upcoming πρώτου του ελληνικού δίσκου.

Μετά το summer song «Τι να ‘ναι αυτό», που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και μας εισήγαγε για πρώτη φορά στο ηχητικό και στιχουργικό σύμπαν του νέου του δίσκου και τα πρόσφατα viral «Blouzaki» και «Αυτοκίνητο», που έγραψε με την Μαρίνα Σάττι, ο Leon παρουσιάζει αυτό το φθινόπωρο το «Τελευταία φορά» ταξιδεύοντας μας ξανά στο σύμπαν αυτό, χτίζοντας σταθερά ένα δικό του, μοναδικό κεφάλαιο στην ελληνική ποπ μουσική.

“Θέλω κάτι να σου πω που δε στο χω πει ξανά“…

Το «Τελευταία φορά» είναι ένας ύμνος στον ανομολόγητο έρωτα. Στο βίντεο που συνοδεύει το τραγούδι, ο Leon και η Billie πρωταγωνιστούν σε μια «φανταστική» ταινία, που παραπέμπει στην εποχή του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Τους βλέπουμε ως ένα μουσικό ντουέτο που παίζει σε διάφορα μαγαζιά και ενώ ο έρωτας μεταξύ τους είναι εμφανής σε όλη την διάρκεια του βίντεο, η σχέση τους παραμένει πλατωνική και η αλήθεια ομολογείται μόνο στους στίχους του τραγουδιού.

“Ο χρόνος κυλάει, ο χρόνος περνάει

Δεν περιμένει, δεν σταματάει“

Το single «Τελευταία φορά», του Leon Of Athens, κυκλοφορεί από τη Sony Music.

Γιατί είναι όλα τόσο δύσκολα

Είχα τόσα να σου πω δεν είπα τίποτα (το ξέρω)

Γιατί παλεύω για τα αδύνατα

Έξι μήνες μακριά δε φεύγουν γρήγορα (θα ξέρω)

Πρώτη μου φορά

Μέσα σου με είδα

Μπήκα για νερό

Μες την καταιγίδα

και ‘γιναν όλα τόσο δύσκολα

Τόσο δύσκολα για μας

Θέλω κάτι να σου πω

Που δε στο χω πει ξανά

Κοίταξε με ένα λεπτό

Σε μια ώρα θα ναι αργά

Θέλω κάτι να σου πω

Σου φωνάζω δυνατά

Σ αγαπώ

Για τελευταία φορά

Τελευταία φορά

Χορεύω χάνομαι στα βήματα σου

Προσπαθώ να κρατηθώ μα κάτι με τραβάει κοντά σου

Άλλη μια νύχτα που θα πνίγομαι στα κύματα σου

Κοίτα στα μάτια μου φωτιά που σβήνει

μακριά σου

Γιατί είναι όλα τόσο δύσκολα

Θέλω κάτι να σου πω

Που δε στο χω πει ξανά

Κοίταξε με ένα λεπτό

Σε μια ώρα θα ναι αργά

Θέλω κάτι να σου πω

Σου φωνάζω δυνατά

Σ αγαπώ

Για τελευταία φορά

Τελευταία φορά

Ο χρόνος κυλάει, ο χρόνος περνάει

Δεν περιμένει, δεν σταματάει

Γιατί ο χρόνος κυλάει , ο χρόνος περνάει

Δεν περιμένει, δεν σταματάει

Θέλω κάτι να σου πω

Που δε στο χω πει ξανά

Κοίταξε με ένα λεπτό

Σε μια ώρα θα ναι αργά

Θέλω κάτι να σου πω

Σου φωνάζω δυνατά

Σ αγαπώ

Για τελευταία φορά

Θέλω κάτι να σου πω

Που δε στο χω πει ξανά

Μείνε μαζί μου

γιατί αύριο θα ναι αργά

Θέλω κάτι να σου πώ

Σου φωνάζω δυνατά

Σ αγαπώ

Για τελευταία φορά

Τελευταία φορά

Ο χρόνος κυλάει, ο χρόνος περνάει

Δεν περιμένει, δεν σταματάει