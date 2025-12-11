«Αυτά τα κάλαντα ΔΕΝ είναι

άλλο ένα χριστουγεννιάτικο release,

είναι soundtrack στη δύναμη του “δεν θα με ρίξει”»

Η Erasmia επιστρέφει με το Jingles, ένα alt-pop, neo-nostalgic, γιορτινό κομμάτι με looping quotation από το “Jingle Bells” του James Lord Pierpont (1857), που δεν απευθύνεται στους “χαρούμενους των εορτών”, αλλά σε όλους εκείνους που ζουν τις γιορτές με το δικό τους τρόπο, με χιούμορ, εσωτερική δύναμη και μοναδικότητα.

Το remix υπογράφει η Billie Kark.

Το “Jingles” δεν είναι «χριστουγεννιάτικο». Είναι αντί-γιορτινός ύμνος που, παρόλα αυτά, γιορτάζει ακριβώς τη στιγμή που αποφασίζεις:

• να γελάσεις ενώ θέλεις να κλάψεις

• να στολιστείς ενώ μέσα σου γίνεται πόλεμος

• να χορέψεις, να διασκεδάσεις, όχι επειδή είσαι καλά, αλλά επειδή έχεις αντέξει.

Η μουσική της Erásmia γυρίζει το “Jingle Bells” ανάποδα. Και όταν ένα γιορτινό τραγούδι το ακούσεις ανάποδα… βγάζει ειρωνεία, αλλά και αλήθεια.

Βγάζει δύναμη.

«Έγραψα το Jingles για τους ανθρώπους που πονούν με σοβαρότητα. Που μπορούν να χορεύουν ανέμελα ακριβώς επειδή μέσα τους υπάρχει μια δύναμη που γνωρίζει πως όλα αλλάζουν, όλα γυρίζουν. Γι’ αυτούς που κάνουν τη γιορτή “δική τους”, όχι επειδή τους τη χαρίζει η ζωή, αλλά επειδή τη διεκδικούν και την κερδίζουν οι ίδιοι.

Να τα πω;»

Erasmia

Η Erasmia (aka Erasmia Tsipra) γράφει alternative ελληνική pop με θεατρικότητα, χιούμορ, σκοτεινή ποίηση και συναισθηματικό θάρρος / θράσος, με το έργο της να κινείται ανάμεσα σε σύνθεση, performance και storytelling.