Όταν ο χρόνος σταματά εκεί που υπάρχει αγάπη…

Υπάρχουν φράσεις γραμμένες σε κορμούς δέντρων, σε παγκάκια, σε τοίχους και σε τετράδια. Φράσεις απλές, που όμως κουβαλούν υποσχέσεις, μνήμες και συναισθήματα για τα οποία ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Από αυτή την αίσθηση γεννιέται το «Εδώ», το νέο ντουέτο της Μαρίνας Σάττι και του Leon of Athens: ένα ερωτικό τραγούδι για την τρυφερότητα και την ανεξίτηλη δύναμη της αγάπης.

Το «Εδώ» αποτυπώνει την ανάγκη της παρουσίας, της υπόσχεσης και της αφοσίωσης.

Μιλά για μια αγάπη που μένει, που επιμένει, που δεν ξεθωριάζει, υπενθυμίζοντας πως η δύναμη του συναισθήματος είναι διαχρονική και βαθιά ανθρώπινη. Με τρυφερότητα, ευαισθησία και σύγχρονη αισθητική, το τραγούδι αναδεικνύει μια συναισθηματική αλήθεια που αφορά όλους όσοι τολμούν να αγαπούν.

Το τραγούδι έχει γραφτεί από τους δύο καλλιτέχνες και φέρει καθαρά τη μοναδική τους ταυτότητα, συνδυάζοντας δύο διαφορετικούς κόσμους σε μια κοινή, ειλικρινή μουσική αφήγηση. Το «Εδώ» λειτουργεί σαν μια μουσική εξομολόγηση, όπου η αγάπη παρουσιάζεται ως κάτι ανεξίτηλο, σχεδόν ακίνητο στον χρόνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρίνα Σάττι και ο Leon of Athens συναντιούνται δημιουργικά. Πολύ πρόσφατα συνεργάστηκαν στο τρυφερό «Αυτοκίνητο» αλλά και το ξεσηκωτικό «Blouzaki» της Μαρίνας, δυο τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη χημεία και τη βαθιά καλλιτεχνική τους σύνδεση. Το «Εδώ» αναμένεται μάλιστα να συμπεριληφθεί και στο επερχόμενο ολοκληρωμένο album του Leon of Athens, μαζί με τα πιο πρόσφατα single του.

Κυκλοφορεί από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Music: Leon of Athens, Marina Satti, Katerine Duska, Nick Kodonas

Lyrics: Leon of Athens

Produced by: Nick Kodonas

Κι όμως είμαι εδώ

Θέλω να σε δω

Να σου πω γι αυτά που δεν χωράνε πια

Μέσα μου καιρό

Κι όμως είμαι εδώ

Ψάχνω να σε βρω

Γιατί πριν σ´αγγίξω φεύγεις μακριά

Μέσα μου κενό

Κι ένα βράδυ στα όνειρα μου έρχεσαι πάλι κοντά

Φίλα με και μη μ´αφήνεις, ζω κι αναπνέω ξανά

Θα μείνω εδώ

Μαζί σου εδώ

Μέχρι το τέλος του κόσμου

Θα´ ρθω να σε βρω

Θα μείνω εδώ

Να σ´αγαπώ

Κι ας ξέρω πια πως δεν πρέπει

Να σε συγχωρώ

Ένα πλοίο φτάνει

Τρέχω στο λιμάνι

Κι όπως πας να δέσεις φεύγεις στ´ανοιχτά

Πάντα κάποιος χάνει

Κι ας μη στο είχα πει ποτέ

Δεν το ‘χες δει στα δάκρυα μου

Έξω απ´τον σταθμό

Λίγο πριν χαθώ

Μόνος/Μόνη σ´έναν άδειο δρόμο

Φεύγω μ´αγκαλιά τον πόνο

Έτσι είναι η αγάπη φωτιά

Θα μείνω εδώ

Μαζί σου εδώ

Μέχρι το τέλος του κόσμου

Θα´ρθω να σε βρω

Θα μείνω εδώ

Να σ´αγαπώ

Κι ας ξέρω πια πως δεν πρέπει

Να σε συγχωρώ

Σ´ένα σώμα, σε δυο μάτια

Είδα τον Θεό

Και δε μπορώ να σβήσω

Όσα είδα

Πια δε θα μαι εγώ

Θα μείνω εδώ

Μαζί σου εδώ

Μέχρι το τέλος του κόσμου

Θα´ ρθω να σε βρω

Θα μείνω εδώ

Να σ´αγαπώ

Κι ας ξέρω πια πως δεν πρέπει

Να σε συγχωρώ