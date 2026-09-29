Οι Erasure παρουσιάζουν το «Wings Of Love», ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία του Andy Bell με τον Vince Clarke. Το τραγούδι είναι η πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ τους Radio!! Radio!! και φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον μελωδικό synth-pop ήχο που έχει συνδεθεί με την πορεία τους.

Αγάπη και μοναξιά στο νέο τραγούδι

Το «Wings Of Love» έκανε την πρώτη του παρουσίαση στο BBC Radio 2. Μέσα από αυτό, ο Bell τραγουδά για την αγάπη και τη μοναξιά, αλλά και για την ευγνωμοσύνη προς τους ανθρώπους που υπήρξαν σημαντικοί στη ζωή του.

Το τραγούδι δίνει τον τόνο ενός δίσκου που, σύμφωνα με το συγκρότημα, θα αγγίζει την αγάπη, την απώλεια και την αδικία. Πίσω από τη δημιουργία του βρίσκονται δύσκολες προσωπικές εμπειρίες, αλλά και ο δεσμός που έχουν χτίσει οι δύο μουσικοί μέσα από τέσσερις δεκαετίες κοινής δουλειάς.

Το άλμπουμ «Radio!! Radio!!»

Το Radio!! Radio!! θα κυκλοφορήσει στις 12 Μαρτίου 2027 από τη Mute και θα περιλαμβάνει δέκα τραγούδια. Ο Clarke έχει εντάξει στον γνώριμο ηλεκτρονικό ήχο του ντουέτου περισσότερο πιάνο και ακουστική κιθάρα, αναζητώντας νέες αποχρώσεις χωρίς να χάνεται η ταυτότητα των Erasure.

Μιλώντας για τη μακρόχρονη συνεργασία τους, ο Bell περιγράφει τη σχέση του με τον Clarke ως έναν βαθύ δεσμό εμπιστοσύνης: η σύνθεση τραγουδιών, όπως λέει, είναι ένας χώρος όπου μπορούν να εκθέτουν ο ένας στον άλλο όσα αισθάνονται. Το «Wings Of Love» είναι το πρώτο δείγμα αυτής της πιο προσωπικής πλευράς του νέου τους άλμπουμ.