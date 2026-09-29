Ένα τραγούδι για εκείνες τις απρόσμενες συναντήσεις που μοιάζουν να είναι μοιραίες. Μια Τετάρτη στο τέλος του Απρίλη, ένας δρόμος στη Νέα Φιλαδέλφεια, και η στιγμή που ο κόσμος αλλάζει με μια ματιά: νυχτερινή ατμόσφαιρα, κίνηση και συναίσθημα, σε μια αληθινή ιστορία συνάντησης και έλξης.

Σε μουσική του Πέτρου Βαγιόπουλου και στίχους του Βαγγέλη Βελώνια, ο Παντελής Θαλασσινός, ο Πέτρος Βαγιόπουλος και οι ΣΟΥΑΡέ ερμηνεύουν το «Στη Νέα Φιλαδέλφεια», ένα έργο με έντεχνη, λιτή ενορχήστρωση που αφήνει χώρο στη μελωδία, στον στίχο και στην ιστορία του τραγουδιού.

Σημείωμα Πέτρου Βαγιόπουλου

Ήταν χαρά μου, αλλά και υποχρέωσή μου, μετά τα τόσα χρόνια φιλίας με τον Παντελή, να συνεργαστούμε και δισκογραφικά. Με τον Βαγγέλη, που τον θεωρώ θαυμάσιο στιχουργό, συνυπάρχουμε για 2η φορά. Οι αγαπημένοι ΣΟΥΑΡέ είχαν διπλή χαρά, γιατί συνόδεψαν και τον φίλο τους Παντελή. Η λιτή ενορχήστρωσή μου, νομίζω, συνάδει με την απρόσμενη γλυκύτητα της πραγματικής ιστορίας, που περιγράφει ο στίχος.

Σημείωμα Βαγγέλη Βελώνια

Δεύτερη φορά που συνεργάζομαι με τον Πέτρο και πολλοστή με τον Παντελή. Τους αγαπώ, τους θαυμάζω, τους εκτιμώ και τους ευχαριστώ μέσα απ’ την καρδιά μου! Ευχαριστώ και όλους τους φίλους και συνεργάτες μουσικούς, που έδωσαν το καλύτερό τους για το τραγούδι.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη Νέα Υόρκη αλλά και μέχρι την μακρινή Νέα Ζηλανδία, ευχή είναι να βρίσκονται οι άνθρωποι και να συναρπάζει ο ένας τον άλλον με τέτοιον τρόπο που να είναι σαν τον τυφλό που βλέπει πρώτη του φορά…

Ερμηνεία: Παντελής Θαλασσινός – Πέτρος Βαγιόπουλος – ΣΟΥΑΡέ

Μουσική: Πέτρος Βαγιόπουλος

Στίχοι: Βαγγέλης Βελώνιας

Παραγωγή: Πέτρος Βαγιόπουλος – ΣΟΥΑΡέ

Ενορχήστρωση: Πέτρος Βαγιόπουλος

Κιθάρες: Λευτέρης Βαϊόπουλος

Πιάνο: Γιάννης Δάφνος

Μπάσο, ηχοληψία, μίξη: Αλκαίος Σουγιούλ

Mastering: Αντώνης Τζώρτζης