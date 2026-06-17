Κυκλοφόρησε από το Μετρονόμο το νέο digital sinlge της Δόξας Καγιούλη με τίτλο ”Τώρα μαθαίνω πως η λύπη”.

Πρόκειται για μια μελοποίηση σε ποίημα του Παντελή Μπουκάλα από την ποιητική του συλλογή ”Ρήματα”. Το ερμηνεύει μαζί με τον Παντελή Θαλασσινό και όπως λέει η ίδια πρόκειται για ένα τραγούδι που γράφτηκε για να απαλύνει τον πόνο της απουσίας.

Η ευαίσθητη ενορχηστρωτική προσέγγιση του Δημήτρη Σίντου επιχειρεί να αφήσει μια γλυπόπικρη αλλά φωτεινή αίσθηση όπως ακριβώς και το ποίημα του Παντελή Μπουκάλα.

Έπαιξαν οι μουσικοί:

Δημήτρης Σίντος, κιθάρα, κοντραμπάσο, μαντολίνο

Νίκος Σαμαράς,τρομπέτα

Ορφέας Σιέρρας, τύμπανα

Κινηματογράφηση, μοντάζ: Πάνος Ηλιόπουλος

Τώρα μαθαίνω πως η λύπη

γράφεται μ’ έψιλον και γιώτα.

Λείπεις – κι όλος ο κόσμος λείπει.

Λείπεις και νύχτωσαν τα φώτα.

Φωνή φαρμάκι, και το πίνω

όλο πουλί μου, να γλυκάνεις.

Το νου και το κορμί τα σβήνω,

μόνον εσύ μη μου πικράνεις.

Φωνή που ξεμακραίνει, τρέμει

φωνή ίδια βουνό ένα κλάμα.

Σαν δίχως νήμα μια ανέμη

σαν θαύμα που γυρνάει σε τραύμα.