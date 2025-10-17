Μια μουσική βραδιά όπου τα τραγούδια του «Πλανόδιου», σε στίχους του Ισαάκ Σούση, της Ναντίνας Κυριαζή και του Βαγγέλη Βελώνια, θα κάνουν την παρθενική τους επαφή ζωντανά με το κοινό που θα βρεθεί στο Σταυρό του Νότου, για να ζήσει από κοντά μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου κάθε ερμηνευτής γίνεται ο πρωταγωνιστής του ιδιαίτερου κλίματος του κάθε τραγουδιού.

Ένα άλμπουμ που γεννήθηκε μετά από πρόταση των Μωζάικ στον Γιώργο Καζαντζή και φέρει ευδιάκριτη την ηχητική τους σφραγίδα, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, με κύριο χαρακτηριστικό μια μουσική ελευθερία που εκφράζεται με απρόβλεπτα παιξίματα και ορχηστρικές μετουσιώσεις.

Πέρα από τα τραγούδια του «Πλανόδιου», θα ακουστούν φυσικά και άλλα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη από την πολύχρονη πορεία του.

Συλλεκτική αλλά και πολύτιμη, γιατί δύσκολα θα βρεθούν ξανά μαζί στη σκηνή όλοι οι σπουδαίοι ερμηνευτές του δίσκου:

Σόνια Θεοδωρίδου

Παντελής Θεοχαρίδης

Ναταλία Λαμπαδάκη

Γιώργος Μεράντζας

Νατάσσα Μποφίλιου

Μαρία Παπαγεωργίου

Λάκης Παπαδόπουλος

Βασίλης Σκουλάς

Συμμετέχει η Εμμανουέλα Νινιράκη

Παίζουν οι Μωζάικ:

Γιάννης Δίσκος | κλαρίνο – σαξόφωνο

Στέλιος Φραγκούς | πιάνο – πλήκτρα

Δημήτρης Καζάνης | βιολί

Γιώργος Μπουλντής | ηλεκτρικό μπάσο

Λάμπης Κουντουρόγιαννης | κιθάρες

Θανάσης Τσακιράκης | τύμπανα – κρουστά

Γιώργος Καζαντζής στο πιάνο

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης 21:00

Σταυρός του Νότου

Θαρύπου 37 – Αθήνα

2109226975

Τιμή εισόδου: 15 ευρώ

Εισιτήρια: ticketservices.gr