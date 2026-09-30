Ο Μιχάλης Τζουγανάκης επιστρέφει στο Stage 7 για δύο νέες μουσικές βραδιές, φέρνοντας ξανά στη σκηνή τη χαρακτηριστική συνάντηση της κρητικής παράδοσης με τον σύγχρονο ήχο, το έντεχνο και τις μουσικές του κόσμου.

Μια προσωπική μουσική γλώσσα

Με βαθιά εκφραστική φωνή και τη δεξιοτεχνία του στο λαούτο, ο Μιχάλης Τζουγανάκης έχει διαμορφώσει μια απολύτως προσωπική μουσική ταυτότητα. Οι συνθέσεις και οι ερμηνείες του αντλούν από την κρητική μουσική παράδοση, αλλά δεν μένουν εγκλωβισμένες σε αυτήν: ανοίγονται στον αυτοσχεδιασμό, στον σύγχρονο ήχο και σε επιρροές από διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Στις ζωντανές εμφανίσεις του, η φωνή και το λαούτο λειτουργούν ως ο βασικός άξονας ενός προγράμματος που στηρίζεται στην ένταση, στο συναίσθημα και στην άμεση επικοινωνία με το κοινό.

Η διαδρομή και οι συνεργασίες

Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με σημαντικούς εκπροσώπους της κρητικής μουσικής, όπως οι Λεωνίδας Κλάδος, Κώστας Μουντάκης και Θανάσης Σκορδαλός, ενώ γνώρισε και διδάχθηκε από μουσικούς όπως οι Γιώργος Κουτσουρέλης, Στέλιος Φουσταλιεράκης, Κώστας Παπαδάκης και Νίκος Σαριδάκης.

Παράλληλα, έχει βρεθεί δίπλα σε καλλιτέχνες της ευρύτερης ελληνικής μουσικής σκηνής, μεταξύ άλλων τον Μανώλη Λιδάκη, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τους Πυξ Λαξ και τη Γλυκερία. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε και η πολυετής συνεργασία του με τον Νίκο Μαμαγκάκη, ενώ έχει συνεργαστεί επίσης με την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και την Ορχήστρα των Χρωμάτων.

Ο Μίκης Θεοδωράκης τον είχε επιλέξει για την απόδοση συνθέσεών του στο Ηρώδειο και στο Θέατρο της Αρχαίας Ολυμπίας, ενώ ο Τζουγανάκης έχει γράψει και ερμηνεύσει μουσική για τηλεοπτικές παραγωγές, μεταξύ αυτών το τραγούδι έναρξης της σειράς «Μπρούσκο».

Οι δύο βραδιές στο Stage 7

Στο Stage 7 θα παρουσιάσει τραγούδια που έχουν αγαπηθεί, μελωδίες από τη διαδρομή του και αυτοσχεδιασμούς, έχοντας μαζί του μουσικούς με τους οποίους μοιράζεται τη σκηνική ενέργεια και τη διάθεση για ελευθερία στην ερμηνεία.

Μουσικοί:

Θεόδωρος Κουέλης – ηλεκτρικό κοντραμπάσο

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – ηλεκτρική & ακουστική κιθάρα

Βασίλης Γιασλακιώτης – κρουστά, λύρα

Μιχάλης Τζουγανάκης – φωνή, λαούτο, λύρα

Ενορχήστρωση – καλλιτεχνική επιμέλεια: Μιχάλης Τζουγανάκης

Παρασκευές 16 και 23 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 22:00

Stage 7

Βιργινίας Μπενάκη 7, Αθήνα

Είσοδος: 15€