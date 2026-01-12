Ο Μιχάλης Τζουγανάκης, ένας από τους σημαντικότερους εκφραστές και δημιουργούς της σύγχρονης ελληνικής και κρητικής μουσικής, έρχεται στο Stage 7 για δύο μοναδικές παραστάσεις. Δύο βραδιές γεμάτες πάθος, αυτοσχεδιασμό και αυθεντικό συναίσθημα.

Με τη χαρακτηριστική φωνή του, την εκρηκτική σκηνική του παρουσία και το λαούτο του που λειτουργεί ως προέκταση της ψυχής του. Ο Μιχάλης Τζουγανάκης οδηγεί το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι όπου η παράδοση συνυπάρχει αρμονικά με rock στοιχεία, δορικότητα και βαθύ λυρισμό. Με τον ιδιαίτερο ήχο του, την τεχνική αρτιότητα και την εκφραστικότητά του, δεν ερμηνεύει απλώς, αφηγείται, μοιράζεται και δημιουργεί κάθε φορά μια τελετουργία επικοινωνίας με το κοινό.

Η αγάπη και το πάθος του για τη μουσική τον ώθησαν να εξερευνήσει περισσότερο τα μονοπάτια του μουσικού γίγνεσθαι, ανακαλύπτοντας έτσι νέα στοιχεία που τον βοήθησαν να αναγεννήσει την μουσική παράδοση της Κρήτης με έναν νέο ήχο. Είναι ένας καλλιτέχνης με βαθιά συνεισφορά στη διατήρηση και την εξέλιξη της παραδοσιακής μουσικής και όχι μόνο. Ένας δημιουργός που καταφέρνει να μιλάει τη γλώσσα της μουσικής πέρα από σύνορα. Ένας ερμηνευτής που συνεχίζει να μαγεύει το κοινό σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Η πορεία του Μιχάλη Τζουγανάκη είναι γεμάτη με διαχρονικές επιτυχίες και σημαντικές συνεργασίες, με κορυφαίους καλλιτέχνες της Κρήτης όπως τον Λεωνίδα Κλάδο, Κώστα Μουντάκη, Θανάση Σκορδαλό. Είχε την τύχη να γνωρίσει τους πρωτομάστορες Γιώργο Κουτσουρέλη, Στέλιο Φουσταλιεράκη (Φουσταλιέρη), Κώστα Παπαδάκη (Ναύτης), Νίκο Σαριδάκη (Μαύρος).

Στη συνέχεια ο Μιχάλης Τζουγανάκης ως ανήσυχο καλλιτεχνικό πνεύμα συνεργάστηκε και με άλλους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής όπως τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τους Πυξ Λαξ, την Γλυκερία, τον Μανώλη Λιδάκη. Καθώς και με τον συνθέτη Νίκο Μαμαγκάκη, με τον οποίον συνεργάστηκε 17 χρόνια και ηχογράφησε και συμμετείχε σε πολλά από τα έργα του. Ο Νίκος Μαμαγκάκης συνέθεσε ένα κύκλο τραγουδιών με τίτλο ‘ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ’ επάνω στη φωνή και το λαούτο του Μιχάλη Τζουγανάκη.

Είχε την αξίωση να γνωρίσει και να διδαχθεί από τον Γιάννη Ξενάκη έναν από τους πρωτοπόρους και σημαντικότερους διεθνώς αρχιτέκτονες πάνω στη σύνθεση της μουσικής.

Ο Μίκης Θεοδωράκης του έδωσε τη χαρά να τον επιλέξει για να αποδώσει συνθέσεις του στο Ηρώδειο και το θέατρο της αρχαίας Ολυμπίας.

Συνεργάστηκε και τραγούδησε μέρος των τραγουδιών από την τηλεοπτική σειρά ‘Της αγάπης μαχαιριά’ σε μουσική του Χρήστου Παπαδόπουλου. Επίσης συνεργάστηκε με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής και την Ορχήστρα των Χρωμάτων με μαέστρο τον Μίλτο Λογιάδη.

Έγραψε τη μουσική και τραγούδησε το τραγούδι έναρξης της τηλεοπτικής σειράς ‘Μπρούσκο’ η οποία προβλήθηκε και βραβεύτηκε σε πολλές χώρες του κόσμου.

Έχει εμφανιστεί σε θέατρα και μουσικές σκηνές στην Ελλάδα όπως στο Ηρώδειο, το θέατρο αρχαίας Ολυμπίας, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και επίσης στην Αμερική, τον Καναδά, την Ευρώπη, τη Ρωσία, την Αυστραλία, προωθώντας την μουσική του σε όλο τον κόσμο.

Στις 31 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου, στο Stage 7 θα πραγματοποιηθούν δύο παραστάσεις όπου η φωνή και το λαούτο του Μιχάλη Τζουγανάκη θα συναντήσουν το κοινό για μια εμπειρία γεμάτη ένταση, συναίσθημα και ψυχή.

Τραγούδια που αγαπήθηκαν, μελωδίες που αγγίζουν βαθιά και στιγμές απόλυτης μουσικής ελευθερίας θα καθορίσουν αυτές τις δύο ξεχωριστές βραδιές.

Σάββατα 31 και 7 Ιανουαρίου 2025

Ώρα έναρξης: 21.00

Stage Seven

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

Εισιτήρια: 15€

Προπώληση: more.com