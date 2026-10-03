Ο Steven Wilson παρουσίασε το «On Chapel Slope», το νέο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ του, Requiem For A Village. Κυκλοφόρησε μαζί με ένα βίντεο σε σκηνοθεσία Mike Bennion, που μας μεταφέρει σε έναν γάμο σε αγγλικό χωριό. Η τελετή, όμως, παίρνει μια τροπή που δύσκολα θα χωρούσε στο οικογενειακό άλμπουμ!

Ο γάμος στο Chapel Slope

Ο Wilson εμφανίζεται στο βίντεο μαζί με τη σύντροφό του, Rotem, υποδυόμενοι το ζευγάρι. Γύρω από την εκκλησία, μορφές αναδύονται από το νεκροταφείο και η ανησυχία απλώνεται στους καλεσμένους. Η εικόνα του γάμου συναντά εκείνη ενός τόπου που μοιάζει να μην αφήνει τους νεκρούς του να φύγουν.

Το «On Chapel Slope» είναι το δεύτερο τραγούδι που γνωρίζουμε από τον νέο δίσκο, μετά το ομότιτλο «Requiem For A Village». Το βίντεο του δίνει άλλη μία σκηνή από τον κόσμο που χτίζει ο Wilson, αυτή τη φορά με μια τελετή στο κέντρο της ιστορίας.

Ένα χωριό που έχει τη δική του ιστοσελίδα

Για να συστήσει αυτόν τον κόσμο, ο Wilson δημιούργησε έναν ιστότοπο που παρουσιάζεται ως σελίδα της τοπικής κοινότητας. Έχει ανακοινώσεις για δρομολόγια, εκδηλώσεις και την εκκλησία, σαν να πρόκειται για οποιοδήποτε μικρό χωριό. Αν διαβάσεις προσεκτικότερα, εμφανίζονται περίεργες λεπτομέρειες: αναφορές σε παλιά περιστατικά, ανθρώπους που δεν απαντούν εδώ και χρόνια και μια πρόσκληση να κατατεθούν φωτογραφίες προηγούμενων γάμων πριν από την τελετή στο Chapel Slope.

Έτσι, το τραγούδι αποκτά πλαίσιο πριν ακόμη κυκλοφορήσει ολόκληρος ο δίσκος. Ο Wilson δεν έχει αποκαλύψει πλήρως την ιστορία του χωριού, έχει αφήσει, όμως, αρκετά ίχνη ώστε το νέο βίντεο να μοιάζει με μέρος της και όχι με μια ανεξάρτητη οπτική ιδέα.

Από το διάστημα στη βρετανική ύπαιθρο

Στο προηγούμενο άλμπουμ του, The Overview, ο Wilson είχε στραφεί στο διάστημα. Για το Requiem For A Village φαντάστηκε έναν μικρό, άγνωστο τόπο της βρετανικής υπαίθρου. Στην περιγραφή του συναντιούνται η ατμόσφαιρα του The Wicker Man, οι πίνακες του Stanley Spencer και οι ιστορίες των M. R. James και Algernon Blackwood. Ο τίτλος παραπέμπει στην ομώνυμη ταινία του David Gladwell από το 1975, όπου οι νεκροί αναδύονται από τους τάφους ενός αγγλικού χωριού.

Ο ίδιος αναζήτησε και διαφορετικό τρόπο ηχογράφησης. Επέλεξε αναλογικά συνθεσάιζερ, δέχτηκε τις μικρές ατέλειες στον ήχο και δοκίμασε όργανα με τα οποία δεν είχε την ίδια εξοικείωση, όπως βιολί, όμποε και ντραμς. Όπως έχει εξηγήσει, ήθελε να ακούγεται στη μουσική το ανθρώπινο αποτύπωμα.

Στον δίσκο συμμετέχει επίσης ο David Tennant ως αφηγητής, με κείμενο γραμμένο από τον Andy Partridge των XTC. Το Requiem For A Village περιλαμβάνει δώδεκα κομμάτια και αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου 2026 από τη Fiction Records. Ως τότε, το «On Chapel Slope» μας αφήνει με την πιο ενδιαφέρουσα απορία του: τι άλλο έχει συμβεί σε αυτό το χωριό;