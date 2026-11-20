Μια συνάντηση μουσικής, ποίησης, λόγου και ζωγραφικής με κοινό μήνυμα το «Καμία γυναίκα μόνη» διοργανώνει το Métron Stage, με τίτλο «Με ποιο δικαίωμα;». Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, καλλιτέχνες από διαφορετικές μουσικές διαδρομές συμμετέχουν σε μια εκδήλωση αφιερωμένη στο δικαίωμα κάθε γυναίκας να ζει χωρίς φόβο και κακοποίηση.

Η πρωτοβουλία ανήκει στο Métron Stage, που θα διαθέσει τα έσοδα των εισιτηρίων για την ενίσχυση του κινήματος Strong me και των δράσεών του για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας. Εκπρόσωποι του κινήματος θα βρίσκονται στον χώρο, προκειμένου να ενημερώνουν το κοινό για το έργο του.

Ο τίτλος της εκδήλωσης προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι της Αγγελικής Βλαχάκη. Στο πρόγραμμα, που ξεκινά από τις ιστορίες των γυναικών οι οποίες δυσκολεύονται να μιλήσουν για όσα βιώνουν, οι μουσικές ερμηνείες συναντούν τις αφηγήσεις και την ποίηση, περνώντας από τον φόβο στην αντίσταση και στην αλληλεγγύη.

Συμμετέχουν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος, ο Φώτης Ανδρικόπουλος, ο Κώστας Ανετάκης με την Αγγέλω, η Αγγελική Βλαχάκη, η Κλεοπάτρα Ελευθεριάδου, η Θέλμα Καραγιάννη, η Αρετή Κόκκινου, ο Δημήτρης Λάιος, η Σαββέρια Μαργιολά, ο Αντώνης Μιτζέλος, η Αγγέλα Σιδηροπούλου, η Πένυ Σκάρου και οι Vegas.

Η εκδήλωση θα ανοίξει με ομιλία της Κατερίνας Παπακώστα και αφήγηση για τις γυναίκες που βιώνουν τη βία και τη σιωπή. Θα ακολουθήσει ομιλία της Πένυς Σκάρου, ενώ ποιήματα του Κωνσταντίνου Σιδηρόπουλου θα ακουστούν μέσα από απαγγελίες. Έργα ζωγραφικής του θα εκτίθενται παράλληλα στον χώρο.

Οι μουσικές ενότητες «Η αντίσταση» και «Όνειρο → Πόνος → Αντίσταση» θα δώσουν τη θέση τους στις εμφανίσεις των καλλιτεχνών, με το πρόγραμμα να ολοκληρώνεται με ένα ελεύθερο μουσικό μέρος από την μπάντα και κοινές συμμετοχές επί σκηνής.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026

Προσέλευση: 15:00

Έναρξη προγράμματος: 16:00

Métron Stage

Βουτάδων 42, Γκάζι, Αθήνα

Πληροφορίες / κρατήσεις: 213 049 8269

Εισιτήρια

Γενική είσοδος: 10€

Προπώληση: more.com