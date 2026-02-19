Ο Γιάννης Σαββιδάκης εμφανίζεται στο MÉTRON Stage, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και διαχρονικές αναφορές.

«Δέκα Μάγισσες», «Απ’ το χάδι στο φιλί», «Έχεις τον τρόπο», «Το κορίτσι μου κοιμάται». Τραγούδια που αγαπήθηκαν όσο λίγα συναντούν ξανά τη φωνή που τα καθιέρωσε στην ελληνική μουσική σκηνή.

Με σταθερή και πολυετή παρουσία στη δισκογραφία, στο θέατρο και στη σκηνή, ο Γιάννης Σαββιδάκης επιστρέφει με ένα live που συνδυάζει αγαπημένα κομμάτια και επιτυχίες που σημάδεψαν την ελληνική μουσική από τη δεκαετία του ’90 μέχρι σήμερα.

Στη σκηνή θα συμμετάσχει η τραγουδοποιός Αγγελική Βλαχάκη, προσθέτοντας τη δική της καλλιτεχνική υπογραφή και συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ξεχωριστής μουσικής εμπειρίας.

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026

Ώρα έναρξης 22:30

MÉTRON Stage

Βουτάδων 42, Γκάζι

Τηλέφωνο κρατήσεων: 213 0498269

Είσοδος: 10 €

Έκπτωση 20% για φοιτητές και ανέργους