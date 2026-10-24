Η Geneviève Beaudoin κυκλοφορεί το Vegas, τον δεύτερο ολοκληρωμένο δίσκο της ως Dead Gowns. Ο τίτλος του παραπέμπει σε ένα πραγματικό ταξίδι της στο Λας Βέγκας, όπου πήγε για να βοηθήσει μια στενή της φίλη να μετακομίσει και να αρχίσει από την αρχή. Εκεί, όμως, η σχέση τους έφτασε στο τέλος της.

Η διάλυση μιας φιλίας σπάνια αντιμετωπίζεται με την ίδια προσοχή που δίνουμε σε έναν χωρισμό, παρότι μπορεί να κλονίσει εξίσου βαθιά την αίσθηση ότι ανήκουμε κάπου. Αυτή η εμπειρία έγινε η αφετηρία των τραγουδιών που έγραψε η Beaudoin όταν επέστρεψε στο Μέιν. Το Vegas δεν χρησιμοποιεί απλώς μια πόλη ως σκηνικό: κρατά το όνομά της ως σημείο αναφοράς για όσα συνέβησαν εκεί και για τη μνήμη που τα ακολουθεί.

Δέκα τραγούδια για όσα μένουν μετά

Ο δίσκος περιλαμβάνει δέκα κομμάτια, από τα «Everything You Wanted» και «Vegas Dream» που τον ανοίγουν μέχρι το «Fruit» που τον κλείνει. Ανάμεσά τους βρίσκεται το «Hardcore or Wellness», όπου η αφηγήτρια προσπαθεί να ξαναβρεί τον προσανατολισμό της μέσα σε όσα άλλαξαν. Το «New Blue» είναι επίσης μέρος του άλμπουμ και έχει παρουσιαστεί με δικό του βίντεο.

Τα τραγούδια γράφτηκαν από την Beaudoin και ηχογραφήθηκαν στο Great North Sound Society, σε μια αγροικία στους πρόποδες των White Mountains. Μαζί της έπαιξαν ο Luke Kalloch σε μπάσο και κιθάρες, ο Colin Lester Fleming στα ντραμς και τα κρουστά, και ο Sam Kassirer σε πιάνο, όργανο, mellotron και συνθεσάιζερ. Την παραγωγή ανέλαβαν ο Kassirer και ο Fleming, με τον δεύτερο να υπογράφει επίσης την ηχοληψία και τη μίξη.

Το Vegas ακολουθεί το ντεμπούτο άλμπουμ των Dead Gowns, It’s Summer, I Love You, and I’m Surrounded by Snow, που κυκλοφόρησε το 2025. Η νέα δουλειά κυκλοφόρησε στις 23 Οκτωβρίου 2026 από τη Mtn Laurel Recording Co. σε ψηφιακή μορφή, ενώ υπάρχουν εκδόσεις σε CD και βινύλιο με το επιπλέον κομμάτι «SNAL».