Μπορεί ένα τραγούδι να θεωρείται «κακό» και ταυτόχρονα να το τραγουδούν όλοι για χρόνια; Ο Αντώνης Μιτζέλος παίζει με αυτή την αντίφαση στο πρόγραμμα «Τα Χείριστα (των Αρίστων)», που παρουσιάζει στο Μπαράκι της Διδότου, στο Κολωνάκι. Μαζί του, στο τραγούδι, η Βάλια Σκούρα και ο Γιάννης Λεκόπουλος, σε μια βραδιά όπου το χιούμορ και ο αυτοσαρκασμός έχουν τον πρώτο λόγο.

Η ιδέα είναι απλή και αρκετά πονηρή: αντί να επιλέξει μόνο τα αναμφισβήτητα αριστουργήματα σπουδαίων συνθετών, ο Μιτζέλος στρέφει το βλέμμα σε τραγούδια που ίσως δεν διεκδικούν δάφνες συνθετικής τελειότητας, αλλά κατάφεραν να γίνουν μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες. Από τον Μάνο Χατζιδάκι και τον Γιάννη Σπανό έως τους Κατσιμιχαίους και τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, το πρόγραμμα αναρωτιέται με παιχνιδιάρικη διάθεση τι είναι αυτό που κάνει τελικά ένα τραγούδι αγαπημένο.

Ανάμεσα στις ερμηνείες παρεμβάλλονται κείμενα και ζωντανές αφηγήσεις του ίδιου του Μιτζέλου, που δεν εξαιρεί ούτε τον εαυτό του από τη σάτιρα. Με το γνώριμο πείραγμά του, προσκαλεί το κοινό …να περάσει «χάλια» και υπόσχεται ένα κεφάτο μουσικό πάρτι με τους συνεργάτες του.

«Ελάτε να περάσουμε χάλια στο αχανές Μπαράκι της Διδότου με χείριστα τραγούδια, πολυμελή ορχήστρα και με κέφι κακό! Φέτος έχω μαζί μου σπουδαίους συνεργάτες: τη Βάλια και τον Γιάννη που απορώ πώς δέχτηκαν να πουν τόσο απαράδεκτα τραγούδια, τον μαέστρο μας τον Γιώργο που ήρθε αναγκαστικά μόνο για τα πολλά λεφτά, και τον Βαγγέλη στα τύμπανα που ως μόνιμος συνεργός στα εγκλήματα τα τελευταία 15 χρόνια… απλώς δεν καταλαβαίνει τίποτα! Σας υποσχόμαστε ένα πολύ χάλια αλλά απίστευτα χαρούμενο πάρτι».

Πέρα από τις ανατρεπτικές επιλογές, θα ακουστούν και τραγούδια από την προσωπική του διαδρομή: από την εποχή των Τερμιτών και τον «Φύλακα Άγγελο» μέχρι το «Με το ίδιο μακό» και συνθέσεις από το πρόσφατο άλμπουμ «Ρόδινο Φεγγάρι».

Αντώνης Μιτζέλος: τραγούδι, κείμενα, ηλεκτρική κιθάρα

Βάλια Σκούρα: τραγούδι

Γιάννης Λεκόπουλος: τραγούδι

Γιώργος Τσολάκος: πιάνο, πλήκτρα

Βαγγέλης Παπαχριστόπουλος: τύμπανα

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 22:00

Το Μπαράκι της Διδότου

Διδότου 3, Κολωνάκι, Αθήνα

Κρατήσεις: 210 3642990 (καθημερινά 14:00–22:00)

Εισιτήρια

Είσοδος: 12€