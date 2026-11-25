Το “Kalymnion”, ο νέος δίσκος του Γιώργου Ζερβού είναι εδώ. Το έργο που φέρνει την παραδοσιακή μουσική στο σήμερα, ξεκινάει το ταξίδι του. Όλα αρχίζουν από την Κάλυμνο, τον τόπο που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο καλλιτέχνης, το νησί των σφουγγαράδων, του θυμαριού και της άγριας θάλασσας.

Το άλμπουμ αποτελείται από δέκα επανερμηνείες παραδοσιακών τραγουδιών της Καλύμνου, διασκευασμένες και ηχογραφημένες με σεβασμό στον αυθεντικό τους χαρακτήρα, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητά τους μέσα από μια σύγχρονη μουσική προσέγγιση. Το «Kalymnion» αντλεί από την αυθεντική κληρονομιά του Αιγαίου και τη μεταπλάθει μέσα από έναν σύγχρονο ήχο—ένα Αιγαιοπελαγίτικο Rock ’n’ Roll, σμιλευμένο με βάθος και πάθος.

Στόχος του άλμπουμ δεν είναι η διατήρηση της παράδοσης μέσα από την πιστή επανάληψη, αλλά μέσα από τη δημιουργική της μεταμόρφωση, επιτρέποντας στα τραγούδια να παραμένουν ζωντανά, επίκαιρα και να συγκινούν ουσιαστικά και σήμερα.

Ξεχωρίζει η συμμετοχή του Παύλου Παυλίδη στο τραγούδι “Ο Μηχανικός”, της Νεφέλης Φασούλη στο “Μέρα Μέρωσε” και του χωροδιακού συνόλου Filippos Glee, στο κομμάτι “Το Μαρούλι”.

Την παραγωγή του “Kalymnion” υπογράφει ο Χρήστος Λαϊνάς, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση της ηχητικής του ταυτότητας. Ακούγοντας προσεκτικά, διακρίνουμε καμπάνες εκκλησιών, παιδιά που τραγουδούν, ήχους από χάλκινα μαγειρικά σκεύη που ανήκουν στην οικογένεια του Γιώργου, καθώς και άλλους ήχους ηχογραφημένους απευθείας στην Κάλυμνο, όπου πραγματοποιήθηκε μέρος των ηχογραφήσεων.

Είναι η στιγμή λοιπόν, που το “Kalymnion” φεύγει από τον τόπο του και ταξιδεύει προς όλους όσοι θα το ακούσουν και θα το αγκαλιάσουν. Μια αυθεντική δουλειά που, πέρα από μια μουσική κυκλοφορία, είναι και μια πολιτιστική δήλωση.

Κυκλοφορεί από την Afros Records.

Tracklist:

01 | ΙΣΣΟΣ

02 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΠΟΤΕΣ ΜΟΥ ΔΕΝ ΗΞΩΜΕΙΝΑ)

03 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ft. Παύλος Παυλίδης)

04 | ΠΑΛΑΒΟΣ ΠΟΥ ΝΑΙΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ

05 | ΜΩΡΗ ΔΙΑΟΛΟΥ ΚΟΡΗ (Part 1)

06 | ΜΩΡΗ ΔΙΑΟΛΟΥ ΚΟΡΗ (Part 2)

07 | ΘΥΜΑΡΙΩΤΙΚΟΣ

08 | ΣΓΟΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ

09 | ΙΟΥΛΙΑ

10 | ΤΟ ΜΑΡΟΥΛΙ (ft. Filippos Glee)

11 | ΜΕΡΑ ΜΕΡΩΣΕ (ft. Νεφέλη Φασούλη)