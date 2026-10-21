Στις 2 Νοέμβρη στον Σταυρό του Νότου Plus κλείνει ένας μεγάλος κύκλος που ξεκίνησε με τη δημιουργία του δίσκου “Χέρια Στον Θεό“. Ο δίσκος αυτός αποτέλεσε μια πρόταση του Ορέστη Ντάντου για το πως θα μπορούσε να σταθεί ένα λαϊκό τραγούδι στο σήμερα, μέσα όμως από τα μάτια ενός τραγουδοποιού που δεν είναι λαϊκός.

Με αιχμή τα τραγούδια “Ξερίζωσέ τα πια”, “Σπρώχνω τη μέρα για να βγει” και “Κατρακύλα” που έχουν ήδη ξεχωρίσει και τα ακούμε σε όλα τα ραδιόφωνα, ο Ορέστης θα παρουσιάσει ολόκληρο τον δίσκο σε μια μοναδική βραδιά, έχοντας μαζί του την Νεφέλη Φασούλη, τη Μαριάννα Κατσιμίχα, τον Βασίλη Προδρόμου, τον Δημήτρη Μπάκουλη και τη Μαρίνα Καστρινού . Όλοι μαζί θα θυμηθούμε και πολλές στιγμές από την πλούσια δισκογραφία του.

Μαζί του οι:

Λεωνίδας Πετρόπουλος: μπάσο

Γιώργος Καρδιανός: κιθάρες

Γιάννης Ριζόπουλος: τύμπανα

Μαρίνα Καστρινού: φωνή

Δευτέρα 2 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης : 21.00



Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλ. 210 9226975

Εισιτήριο Ορθίων: 15 ευρώ

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