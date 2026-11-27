Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Δύο καλλιτέχνες, δύο διαφορετικές γενιές, μία κοινή πατρίδα και ένα τραγούδι που εδώ και τέσσερις δεκαετίες συνοδεύει την επιστροφή εκατομμυρίων ανθρώπων στο σπίτι τους για τις γιορτές.

Ο James Arthur παρουσιάζει τη δική του εκδοχή στο διαχρονικό «Driving Home For Christmas» του Chris Rea, ως ένας ιδιαίτερα προσωπικός φόρος τιμής στον σπουδαίο Βρετανό τραγουδοποιό που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο.

Η επιλογή του τραγουδιού κάθε άλλο παρά τυχαία είναι. Τόσο ο James Arthur όσο και ο Chris Rea γεννήθηκαν στο Middlesbrough της βορειοανατολικής Αγγλίας, γεγονός που προσδίδει στη διασκευή έναν ιδιαίτερο συναισθηματικό συμβολισμό. Μάλιστα, για τη νέα ηχογράφηση ο Arthur συνεργάστηκε με τη Fishburn Band, μια μπάντα χάλκινων πνευστών από την ευρύτερη περιοχή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη σύνδεση του τραγουδιού με τις ρίζες των δύο καλλιτεχνών.

Όπως ανέφερε ο ίδιος κατά την ανακοίνωση του single, η κοινή τους καταγωγή ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που τον ώθησαν να διασκευάσει το τραγούδι, θεωρώντας το έναν όμορφο τρόπο να τιμήσει τη μνήμη του συντοπίτη του αυτά τα Χριστούγεννα.

Το «Driving Home For Christmas» κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1986, χωρίς τότε να γνωρίσει ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Με το πέρασμα των χρόνων, ωστόσο, εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια παγκοσμίως. Η έμπνευση του Chris Rea είχε προέλθει από ένα πραγματικό ταξίδι επιστροφής στο Middlesbrough, παραμονές Χριστουγέννων, με την κίνηση στους δρόμους να μετατρέπει μια συνηθισμένη διαδρομή σε μια απρόσμενη πηγή δημιουργίας.

Τον Δεκέμβριο του 2025, μετά την είδηση του θανάτου του Rea, το τραγούδι έφτασε για πρώτη φορά στο Νο10 των βρετανικών singles charts, καταγράφοντας την υψηλότερη θέση της ιστορίας του.

Σαράντα χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία, το «Driving Home For Christmas» αποκτά μια νέα φωνή. Και αυτή τη φορά, πίσω από την προσμονή της επιστροφής στο σπίτι, κρύβεται και η συγκινητική χειρονομία ενός καλλιτέχνη προς έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από τους ίδιους δρόμους με εκείνον…