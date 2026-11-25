Είκοσι χρόνια μπορεί να είναι μια ολόκληρη εποχή για τη χορευτική μουσική, αλλά ορισμένοι ρυθμοί δεν χάνουν ποτέ την ικανότητά τους να ξεσηκώνουν το κοινό. Η Ελένη Φουρέιρα επιστρέφει με το «So Sexy», δίνοντας ελληνικό στίχο και σύγχρονο pop χαρακτήρα σε ένα τραγούδι που πρωτοακούστηκε στα διεθνή clubs το 2006.

Η νέα εκδοχή κυκλοφόρησε στις 24 Νοεμβρίου 2026 από την Panik Records, με τη συνεργασία των Arcade, οι οποίοι ανέλαβαν τόσο τους ελληνικούς στίχους όσο και την παραγωγή.

Η αρχική ηχογράφηση κυκλοφόρησε το 2006, από τους Jamie Lewis και DJ Pippi, με τη συμμετοχή της Kim Cooper. Ήταν ένα κομμάτι χαρακτηριστικό της deep house αισθητικής εκείνης της περιόδου, με έναν επαναλαμβανόμενο, υπνωτικό ρυθμό και έντονη παρουσία στα DJ sets.

Στη νέα του εκδοχή, οι Arcade διατηρούν τη χορευτική βάση της σύνθεσης, προσαρμόζοντάς τη στη μουσική ταυτότητα της Ελένης Φουρέιρα. Η προσθήκη ελληνικών στίχων μεταφέρει το τραγούδι σε ένα διαφορετικό ακροατήριο, χωρίς να απομακρύνεται από τον club προσανατολισμό του.

Η κυκλοφορία συνεχίζει τη σταθερή σχέση της Φουρέιρα με τη dance pop και τις ηλεκτρονικές παραγωγές, ένα πεδίο στο οποίο έχει κινηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία τα τελευταία χρόνια, τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στο εξωτερικό.

Με το «So Sexy», η τραγουδίστρια δεν επιχειρεί απλώς να αναβιώσει μια παλιότερη club επιτυχία. Την επανασυστήνει μέσα από τη σημερινή της σκηνική και μουσική ταυτότητα, αποδεικνύοντας ότι ένα καλό χορευτικό κομμάτι μπορεί να βρει ξανά τη θέση του στο προσκήνιο, ακόμη και δύο δεκαετίες αργότερα.