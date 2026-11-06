Η Μαντώ παρουσιάζει «Τις νύχτες μου λείπεις πιο πολύ», ένα νέο τραγούδι σε δική της μουσική και στίχους της Έλενας Πέτρου. Το single κυκλοφόρησε σήμερα 6 Νοεμβρίου.

Η απουσία και η νοσταλγία βρίσκονται στο κέντρο του τραγουδιού, το οποίο συνδυάζει το ερωτικό του θέμα με δυναμικό ρυθμό και μελωδικότητα. Ο τίτλος συνοψίζει το συναίσθημα που γίνεται εντονότερο μέσα στη νύχτα, όταν η έλλειψη του άλλου επιστρέφει πιο επίμονα.

Δική της σύνθεση, με την παραγωγή των Arcade

Η Μαντώ συμμετέχει στη νέα κυκλοφορία τόσο ως ερμηνεύτρια όσο και ως συνθέτρια. Την παραγωγή ανέλαβαν οι Arcade, που υπογράφουν και την ενορχήστρωση μαζί με τον Αποστόλη Μαλλιά.

Την επιμέλεια παραγωγής έχει ο Γιάννης Δουλάμης.

Το single κυκλοφορεί από την Panik Platinum.

Η συνέχεια μιας χρονιάς με νέες μουσικές υπογραφές

Το music video σκηνοθέτησε ο Mike Marzz, με διεύθυνση φωτογραφίας του Angelos Michailidis. Ο σκηνοθέτης είχε συνεργαστεί με τη Μαντώ και στα δύο προηγούμενα φετινά singles της, τον «Χαρταετό» και τις «Γκρίζες Κυριακές».

Οι δύο εκείνες κυκλοφορίες είχαν μουσική και στίχους της ίδιας, ενώ στον «Χαρταετό» την παραγωγή είχαν επίσης αναλάβει οι Arcade. Το «Τις νύχτες μου λείπεις πιο πολύ» συνεχίζει αυτή τη δημιουργική παρουσία της Μαντώς, αυτή τη φορά με τη στιχουργική συμμετοχή της Έλενας Πέτρου.