Τέσσερις από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της ελληνικής ποπ των δεκαετιών του ’80 και του ’90 επιστρέφουν μαζί στη σκηνή του Κυττάρου για ένα ακόμη μεγάλο 80s – 90s party. Η Μαντώ, ο Κώστας Μπίγαλης, η Πωλίνα και η Σοφία Βόσσου συναντιούνται ξανά σε μια βραδιά αφιερωμένη στα τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή.

Το συγκεκριμένο live έχει ήδη αποκτήσει τη δική του ιστορία στο Κύτταρο, με τις προηγούμενες εμφανίσεις των τεσσάρων καλλιτεχνών να μετατρέπονται σε μεγάλα πάρτι με έντονη νοσταλγική διάθεση, πολύ χορό και κοινό που τραγουδά από την αρχή μέχρι το τέλος.

Το πρόγραμμα θα κινηθεί γύρω από τις μεγάλες επιτυχίες τους, από το «Πάμε για τρέλες στις Σεϋχέλλες», τη «Μελισσούλα», την «Άνοιξη» και το «Στοιχηματίζω», μέχρι «Του Αιγαίου τα Μπλουζ», «Το φιλαράκι», «Αυτό το καλοκαίρι», «Ροζ Μπικίνι», «Μετακόμιση», «Κατερίνα», «Αγκαλίτσες και φιλάκια», «Αν είναι να κολαστώ», «Με την πρώτη ματιά», «Ράδιο αγάπη μου», «Το χαδάκι», «Μπιρίμπα» και «Η κόρη του περιπτερά».

Πριν από το live θα προηγηθεί pre-party με μεγάλες επιτυχίες των 80s και 90s, διατηρώντας τη βραδιά σε καθαρά χορευτικό κλίμα από την πρώτη στιγμή.

Ημερομηνία: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 21:30

Ώρα έναρξης: 22:30

Κύτταρο

Ηπείρου 48 & Αχαρνών, Αθήνα

Εισιτήριο: 15€ (όρθιων)

Για κράτηση καθήμενης θέσης σε τραπέζι: 210 8224134 / 6977 641373

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