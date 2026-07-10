Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε τον δίσκο «Τα Disco Καλοκαίρια Μας», μια μουσική πρόταση γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, disco ρυθμούς και αγαπημένες επιτυχίες που αναβιώνουν με σύγχρονη αισθητική.

Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ κατέχει το Track 5, το ντουέτο «Τα Καλοκαίρια Που Θα Ζήσουμε» με τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαντώ, ένα από τα πιο αγαπημένα pop icons των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 1995, σε μουσική της Μαντούς και στίχους της Ηρούς Τριγώνη, και επιστρέφει σήμερα μέσα από μια ολοκαίνουργια, φρέσκια ερμηνεία.

Οι μοναδικές φωνές του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου και της Μαντούς μας δίνουν ένα αποτέλεσμα μουσικής πανδαισίας και ένα καλοκαιρινό τραγούδι που θα μας συντροφεύει για πάντα στις διακοπές μας και όχι μόνο!

Το ντουέτο συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο music video, γυρισμένο σε ένα φωτεινό, ονειρικό καλοκαιρινό σκηνικό που αποτυπώνει ιδανικά την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άλεξ Κωνσταντινίδης, δημιουργώντας εικόνες που αναδεικνύουν τη χημεία των δύο καλλιτεχνών και το διαχρονικό χαρακτήρα της επιτυχίας.

Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε,

θα έχουν κάτι απ’ τα τραγούδια που αγαπάμε,

θα είναι αλλιώτικα κι ερωτικά,

σαν τα δρομάκια που τα βράδια τριγυρνάμε..

Ότι και να γίνει

εκείνο που θα μείνει,

είναι των φιλιών σου η εμπειρία

Ότι και να γίνει

εκείνο που θα μείνει,

είναι μια αξέχαστη ιστορία

Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε,

θα είναι σαν μακό μπλουζάκια ξεβαμμένα,

θα είναι ανέμελα και τρυφερά

και ίσως για τους πιο πολλούς ξεπερασμένα..

Ότι και να γίνει

εκείνο που θα μείνει,

είναι των φιλιών σου η εμπειρία

Ότι και να γίνει

εκείνο που θα μείνει,

είναι μια αξέχαστη ιστορία

Τα καλοκαίρια που θα ζήσουμε,

θα έχουν κάτι από το χρώμα που μας πάει,

θα είναι γνώριμα, μοναδικά,

σαν το σεντόνι που μαζί μας ξενυχτάει.