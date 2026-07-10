Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε τον δίσκο «Τα Disco Καλοκαίρια Μας», μια μουσική πρόταση γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση, disco ρυθμούς και αγαπημένες επιτυχίες που αναβιώνουν με σύγχρονη αισθητική.
Ξεχωριστή θέση στο άλμπουμ κατέχει το Track 5, το ντουέτο «Τα Καλοκαίρια Που Θα Ζήσουμε» με τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαντώ, ένα από τα πιο αγαπημένα pop icons των δεκαετιών του ’80 και του ’90. Το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε το 1995, σε μουσική της Μαντούς και στίχους της Ηρούς Τριγώνη, και επιστρέφει σήμερα μέσα από μια ολοκαίνουργια, φρέσκια ερμηνεία.
Οι μοναδικές φωνές του Κωνσταντίνου Χριστοφόρου και της Μαντούς μας δίνουν ένα αποτέλεσμα μουσικής πανδαισίας και ένα καλοκαιρινό τραγούδι που θα μας συντροφεύει για πάντα στις διακοπές μας και όχι μόνο!
Το ντουέτο συνοδεύεται από ένα ολοκαίνουργιο music video, γυρισμένο σε ένα φωτεινό, ονειρικό καλοκαιρινό σκηνικό που αποτυπώνει ιδανικά την ατμόσφαιρα του τραγουδιού. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Άλεξ Κωνσταντινίδης, δημιουργώντας εικόνες που αναδεικνύουν τη χημεία των δύο καλλιτεχνών και το διαχρονικό χαρακτήρα της επιτυχίας.