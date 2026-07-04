Η Μαντώ επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο της τραγούδι «Γκρίζες Κυριακές», μια σύγχρονη pop-dance πρόταση που συνδυάζει ρυθμό, μελωδικότητα και συναίσθημα.

Το τραγούδι κυκλοφορεί από την Panik Platinum και βρίσκει τη σπουδαία ερμηνεύτρια σε μια δυναμική στιγμή, με έναν ήχο που πατάει στο σήμερα, χωρίς να χάνει την ένταση και τη θεατρικότητα που χαρακτηρίζουν την ερμηνεία της.

Στις «Γκρίζες Κυριακές», η Μαντώ υπογράφει τη μουσική και τους στίχους, δίνοντας στο τραγούδι έναν έντονα προσωπικό χαρακτήρα. Το κομμάτι μιλά για εκείνες τις στιγμές που το συναίσθημα σκοτεινιάζει, αλλά μέσα από τη μουσική βρίσκει τρόπο να μεταμορφωθεί σε κίνηση, δύναμη και απελευθέρωση.

Το single συνοδεύεται από official music video, σε σκηνοθεσία Mike Marzz, το οποίο κινείται σε κινηματογραφική αισθητική και οπτικοποιεί την ιδέα της συναισθηματικής απελευθέρωσης και της μεταμόρφωσης.

Με τις «Γκρίζες Κυριακές», η Μαντώ προσθέτει ακόμα μία νέα κυκλοφορία στη φετινή της δισκογραφική παρουσία, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει μια φωνή με έντονη ταυτότητα, διάθεση για ανανέωση και σταθερή σύνδεση με το κοινό της.

…και μας είχε λείψει πολύ μια τέτοια φωνή…

Δες οι κουρτινες μου κλειστές

Τόσες γκρίζες Κυριακές

Γέρνουν στο χθες

Πες δε με γνώρισες ποτέ

Ημουν για έναν καφέ

Δύο γουλιες και λίγο εφέ..

Δίχως χρώμα το φιλί μοιάζει

δύση η ανατολή ανάσες μου μισές

Μα αν ήσουν για μένα εκει θα ‘ταν

όλα Κυριακή δε θα βλεπα σκιές

Ξενυχτώ

Μα δεν έρχεται το χάραμα

Η καρδιά μου θέλει μπάλωμα

Δυο συμβόλαια ζωές

Πολεμώ

Μα είσαι πάνω μου το χάραγμα

Όλοι οι δρομοι παρανάλωμα

Αλλά αν ήμουν ότι θες

Δε θα ταν γκρίζες οι Κυριακές

Δες οι καλύτερες στιγμές

της αγάπης φυλακές

Του μυαλού μου ο τεκες

Δίχως χρώμα το φιλί μοιάζει

δύση η ανατολή ανάσες μου μισές

Μα αν ήσουν για μένα εκει θα ταν

όλα Κυριακή δε θα βλεπα σκιές

Ξενυχτώ

Και δεν έρχεται το χάραμα

Η καρδιά μου Θέλει μπάλωμα

Δυο συμβόλαια ζωές

Πολεμώ

Μα είσαι πάνω μου το χάραγμα

Όλοι οι δρόμοι παρανάλωμα

Αλλά αν ήμουν ότι θες

Δε θα ταν γκρίζες οι Κυριακές