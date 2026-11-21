Για τον Good Job Nicky, ο δρόμος προς τον πρώτο ολοκληρωμένο δίσκο του πέρασε από την Αίγινα. Εκεί, μακριά από την καθημερινότητα της Αθήνας, έγραψε τα εννέα τραγούδια του «Gone Missing», που κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου 2026 από τη Minos EMI. Έπειτα από μια σειρά από singles, παρουσιάζει πλέον μια δισκογραφική δουλειά με ενιαία κατεύθυνση και μεγαλύτερο χώρο για τις προσωπικές του αναζητήσεις.

Ο τίτλος —που μπορεί να αποδοθεί ως «εξαφανίστηκε» ή «αγνοείται»— ταιριάζει με τον τρόπο που προέκυψε ο δίσκος. Ο τραγουδιστής επέλεξε να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από το συνηθισμένο περιβάλλον του και να δουλέψει στο σπίτι του στο νησί. Η απομόνωση, αντί να γίνει εμπόδιο στην επικοινωνία, αποτέλεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο βρήκαν μορφή εννέα αγγλόφωνα τραγούδια.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της κυκλοφορίας, το υλικό κινείται ανάμεσα στην alternative pop και την ατμοσφαιρική R&B, με έμφαση στη μελωδία και στην ερμηνεία. Ο καλλιτέχνης και η ομάδα του επέλεξαν να δουλέψουν με φυσικά μουσικά όργανα, χωρίς ψηφιακά όργανα ή χρήση τεχνητής νοημοσύνης στη δημιουργία των τραγουδιών. Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή παραγωγής που η δισκογραφική πλευρά υπογραμμίζει ως βασικό χαρακτηριστικό του album.

Εννέα τραγούδια, εννέα διαφορετικές εικόνες

Η πρώτη γνωριμία του κοινού των μέσων με το «Gone Missing» έγινε πριν από την κυκλοφορία του, τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, σε μια ασυνήθιστη παρουσίαση στο Amalias 36 της Αθήνας. Αντί για μια συνηθισμένη εκδήλωση ακρόασης, ο χώρος μετατράπηκε σε έκθεση με εννέα ξεχωριστές εγκαταστάσεις, μία για κάθε τραγούδι! Με αυτόν τον τρόπο οι προσκεκλημένοι μπορούσαν να γνωρίσουν το υλικό και μέσα από εικόνες και εικαστικές αναφορές, όχι μόνο ακούγοντάς το.

Στον δίσκο περιλαμβάνεται το «Questions», που είχε ήδη κυκλοφορήσει ως single και είχαμε παρουσιάσει στο MusicCorner. Πλαισιώνεται από οκτώ ακόμη συνθέσεις, από το ομώνυμο εναρκτήριο κομμάτι μέχρι το «Autumn» που κλείνει το album. Η κυκλοφορία παρουσιάζεται ως μια δουλειά γύρω από την προσωπική ταυτότητα, την εμπιστοσύνη και την ανάγκη επαναπροσδιορισμού, χωρίς να προδιαγράφει μία και μοναδική ερμηνεία για κάθε τραγούδι.

Τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Good Job Nicky, ενώ στη μουσική συμμετέχουν οι Tom Papatanice, Ermis Music και ο ερμηνευτής. Η δημιουργική ομάδα έχει ήδη αφήσει ανοιχτή τη συνέχεια του εγχειρήματος, καθώς έχει ανακοινωθεί και deluxe edition με πρόσθετο υλικό, χωρίς να έχει δοθεί ακόμη συγκεκριμένη ημερομηνία κυκλοφορίας.

Το tracklist του «Gone Missing»

Gone Missing Aniya Trust Questions Just Call Fresh Paint Fields of Life Your Song Autumn