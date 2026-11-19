Ο Teddy Swims, ο Αμερικανός τραγουδιστής που κατάφερε να μετατρέψει τη χαρακτηριστική, βαθιά φωνή του σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες της σύγχρονης pop και soul, ετοιμάζεται για την πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα! Το EJEKT Festival 2027 ανακοίνωσε τη συμμετοχή του, φέρνοντας στην Αθήνα έναν καλλιτέχνη που μέσα σε λίγα χρόνια πέρασε από τις διασκευές στο YouTube στις κορυφές των διεθνών charts.

Η επιτυχία του «Lose Control» ήταν εκείνη που τον έκανε παγκοσμίως γνωστό, αλλά η μουσική ιστορία του Teddy Swims είχε αρχίσει αρκετά νωρίτερα. Γεννημένος ως Jaten Collin Dimsdale στην πολιτεία της Georgia, μεγάλωσε με διαφορετικά μουσικά ακούσματα και δοκίμασε τις δυνατότητές του σε συγκροτήματα που κινούνταν από τη soul και την country μέχρι το rock και το metal.

Το 2019 άρχισε να προσελκύει την προσοχή μέσα από διασκευές που δημοσίευε στο YouTube. Τραγούδια όπως το «Rock with You» του Michael Jackson, το «You’re Still the One» της Shania Twain και το «I Can’t Make You Love Me» της Bonnie Raitt έδωσαν στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει έναν ερμηνευτή που μπορούσε να κινηθεί με αξιοσημείωτη άνεση ανάμεσα σε εντελώς διαφορετικά μουσικά είδη.

Από το YouTube στην κορυφή του Billboard

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε με το «Lose Control», που κυκλοφόρησε το 2023 μέσα από το πρώτο του album, I’ve Tried Everything But Therapy (Part 1). Το τραγούδι δεν έγινε αμέσως τεράστια επιτυχία. Αντίθετα, ανέβαινε σταδιακά στα charts, ώσπου τον Μάρτιο του 2024 έφτασε στο Νο1 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Η χαρακτηριστική ερμηνεία του Swims, που κινείται ανάμεσα στη συγκρατημένη εξομολόγηση και στο εκρηκτικό ξέσπασμα, έγινε το στοιχείο που ξεχώρισε το τραγούδι. Η συνύπαρξη της soul με το σύγχρονο pop ύφος αποδείχθηκε ένας συνδυασμός ικανός να απευθυνθεί σε ακροατές διαφορετικών ηλικιών και μουσικών προτιμήσεων.

Η συνέχεια επιβεβαίωσε ότι ο Teddy Swims δεν ήταν απλώς ο ερμηνευτής μίας μεγάλης επιτυχίας. Τα «The Door» και «Bad Dreams» διεύρυναν ακόμη περισσότερο το ακροατήριό του, ενώ το I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2), που κυκλοφόρησε το 2025, συνέχισε τη δισκογραφική του πορεία με τραγούδια γύρω από τις ανθρώπινες σχέσεις, την προσωπική αλλαγή και τη συναισθηματική ευαλωτότητα.

Στις νεότερες κυκλοφορίες του περιλαμβάνεται και το «Mr. Know It All», ενώ οι συνεργασίες του με καλλιτέχνες όπως ο David Guetta και οι Illenium δείχνουν τη διάθεσή του να κινείται πέρα από τα στενά όρια ενός μουσικού είδους.

Αυτή η πολυσυλλεκτικότητα είναι ίσως και το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του. Ο Teddy Swims δεν προέρχεται από μία συγκεκριμένη μουσική σχολή ούτε περιορίζεται σε έναν ήχο. Η ερμηνευτική του δύναμη και η άνεση με την οποία περνά από τις soul μπαλάντες σε πιο σύγχρονες pop παραγωγές αποτελούν τον κοινό παρονομαστή της πορείας του.

Το EJEKT Festival ανοίγει την αγκαλιά του σε διαφορετικούς μουσικούς κόσμους

Η ανακοίνωση του Teddy Swims έρχεται λίγο μετά την επιβεβαίωση των Foo Fighters για το EJEKT Festival 2027. Οι δύο εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στον ίδιο εξωτερικό χώρο του ΟΑΚΑ, σε διαφορετικές ημέρες, με τη διοργάνωση να συνδυάζει δύο αρκετά διαφορετικές πλευρές της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Για την εμφάνιση του Teddy Swims αναμένεται να ανακοινωθούν και άλλα ονόματα, καθώς το πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Η πρώτη του συναυλία στην Ελλάδα θα δώσει, πάντως, στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά έναν καλλιτέχνη που έχτισε την επιτυχία του κυρίως πάνω στην ερμηνεία του. Και για όσους έχουν συνδέσει τη φωνή του με το «Lose Control», θα είναι η πρώτη ευκαιρία να την ακούσουν ζωντανά σε ελληνικό έδαφος.

Κυριακή 4 Ιουλίου 2027

Telekom Center Open Air – P5 (ΟΑΚΑ)

Λεωφόρος Κηφισίας 37, Μαρούσι, Αττική

Τηλ. 210 9636489

Τιμές εισιτηρίων:

Zone B: 65€, 70€, 75€, 80€

Zone A (Front of Stage): 105€, 125€

VIP: 180€, 210€, 240€

ΑμεΑ: 70€

Διατίθενται επίσης διήμερα εισιτήρια για τις εμφανίσεις των Foo Fighters και Teddy Swims, με τιμές 137€ (Zone B) και 215€ (Zone A).

Η γενική προπώληση ξεκινά την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, στις 12:00.

Προπώληση: more.com