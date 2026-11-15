Οι ΦΑΟΣ επιστρέφουν με τρεις νέες κυκλοφορίες, επιχειρώντας να ενώσουν σε μια κοινή μουσική αφήγηση ένα αγαπημένο τραγούδι του ελληνικού ρεπερτορίου, την παράδοση και τη δική τους πρωτότυπη δημιουργία. Τα «Έτσι απλά σ’ αγαπώ», «Ξενιτεμένο μου πουλί» και «Ανάσα» φωτίζουν διαφορετικές πλευρές του σχήματος, διατηρώντας ως κοινό σημείο την παραγωγή του Φίλιππου Πλιάτσικα.

Οι τρεις ηχογραφήσεις κυκλοφόρησαν στις 13 Νοεμβρίου από τη ΜΕΛΥΔΡΟ, με διανομή από την ANIMA by Stay Independent, ενώ το mastering ανέλαβε ο Νίκος Παππάς.

Η διαδρομή του «Έτσι απλά σ’ αγαπώ»

Στην πρώτη από τις νέες κυκλοφορίες τους, οι ΦΑΟΣ επιστρέφουν σε ένα τραγούδι με ξεχωριστή θέση στην ελληνική δισκογραφία. Το «Έτσι απλά σ’ αγαπώ» γράφτηκε σε μουσική του Λάκη Παπαδόπουλου και στίχους του Κυριάκου Ντούμου, ενώ η ιστορία του ξεκινά πριν από την εκτέλεση με την οποία έγινε ευρύτερα γνωστό.

Το τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τη Γλυκερία στον ελληνικό προκριματικό διαγωνισμό για τη Eurovision του 1980, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση. Έναν χρόνο αργότερα ηχογραφήθηκε από την Ελπίδα και συμπεριλήφθηκε στο album «Με την Ελπίδα», εξελισσόμενο σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της.

Ήταν, μάλιστα, το πρώτο τραγούδι που μελοποίησε ο Λάκης Παπαδόπουλος. Όπως έχει διηγηθεί ο ίδιος, η μελωδία γεννήθηκε μέσα σε μόλις λίγα λεπτά, όταν πήρε στα χέρια του τους στίχους του Κυριάκου Ντούμου.

Περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες αργότερα, οι ΦΑΟΣ το προσεγγίζουν μέσα από τη δική τους μουσική αισθητική, με τον Φίλιππο Πλιάτσικα να υπογράφει την παραγωγή.

Το «Ξενιτεμένο μου πουλί» συναντά το σήμερα

Η δεύτερη κυκλοφορία στρέφεται προς την ελληνική μουσική παράδοση. Το «Ξενιτεμένο μου πουλί» είναι ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της ξενιτιάς και έχει διασωθεί μέσα από διαφορετικές τοπικές παραλλαγές, εκφράζοντας τον καημό της απόστασης και την προσμονή εκείνων που μένουν πίσω.

Οι ΦΑΟΣ επιχειρούν να μεταφέρουν τη διαχρονική μελωδία σε ένα σύγχρονο μουσικό περιβάλλον, διατηρώντας τον συναισθηματικό της πυρήνα. Στην ερμηνεία συμμετέχουν ο Θωμάς Φώτης, ο Άκης Αμπράζης και η Ελευθερία Ναθαναήλ, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει και εδώ ο Φίλιππος Πλιάτσικας.

Η Joanna Drigo και η Ελευθερία Ναθαναήλ μοιράζονται την «Ανάσα»

Σε αντίθεση με τις δύο επανερμηνείες, η «Ανάσα» αποτελεί την πρωτότυπη δημιουργία της τριπλής κυκλοφορίας. Πρόκειται για ένα περισσότερο εσωτερικό τραγούδι, στο οποίο συναντώνται οι φωνές της Joanna Drigo και της Ελευθερίας Ναθαναήλ.

Τους στίχους έχει γράψει η Ελευθερία Ναθαναήλ, ενώ στην κυκλοφορία συμμετέχει και ο Άκης Αμπράζης. Οι δύο ερμηνεύτριες αναπτύσσουν έναν φωνητικό διάλογο που φέρνει στο προσκήνιο την ευαισθησία και την ατμοσφαιρική πλευρά του ήχου των ΦΑΟΣ.

Από τη ροκ σκηνή και το κλασικό πιάνο σε έναν κοινό ήχο

Οι ΦΑΟΣ δημιουργήθηκαν με στόχο να κινηθούν έξω από τα στενά όρια των μουσικών ειδών, αναζητώντας ένα σημείο συνάντησης ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, τη ροκ, το έντεχνο τραγούδι και την παράδοση.

Τους ΦΑΟΣ αποτελούν ο Άκης Αμπράζης στο μπάσο και στον προγραμματισμό, η Ελευθερία Ναθαναήλ στο πιάνο και στη φωνή, η Ιωάννα Παπακωνσταντίνου στη φωνή, ο Θωμάς Φώτης στη φωνή, στην κιθάρα και σε διάφορα έγχορδα και ο Γρηγόρης Οικονόμου στα κρουστά.

Ο Άκης Αμπράζης έχει μακρά διαδρομή στη ροκ και εναλλακτική σκηνή, έχοντας συνεργαστεί στενά με τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, τους Πυξ Λαξ, τον Διονύση Τσακνή και τα Κίτρινα Ποδήλατα, μεταξύ άλλων.

Η Ελευθερία Ναθαναήλ, γνωστή και ως Livertia, συνδυάζει τη φωνή με το πιάνο και φέρνει στον ήχο του σχήματος επιρροές από την κλασική και τη σύγχρονη μουσική. Έχει μαθητεύσει στο κλασικό πιάνο δίπλα στους Valery Ismagilov και Vasily Lobanov στο Mozarteum University Salzburg, έχει κυκλοφορήσει ορχηστρικά και αγγλόφωνα τραγούδια και τα τελευταία χρόνια αποτελεί σταθερό μέλος των Πυξ Λαξ.

Η Ιωάννα Παπακωνσταντίνου συμπληρώνει τον δημιουργικό κόσμο του σχήματος μέσα από τη διπλή της ιδιότητα ως ηθοποιού και τραγουδοποιού. Είναι απόφοιτη του «Νέου Ελληνικού Θεάτρου» του Γιώργου Αρμένη και έχει συνεργαστεί σε θεατρικές παραστάσεις με τον Κώστα Γάκη και τον Φίλιππο Πλιάτσικα.

Οι ΦΑΟΣ είχαν συστηθεί δισκογραφικά με την επανεκτέλεση του «Τα βεγγαλικά σου μάτια» και το «Τι σε τρομάζει», στο οποίο συμμετείχε ο B.D. Foxmoor των Active Member. Με τις τρεις νέες κυκλοφορίες διευρύνουν αυτή τη διαδρομή, περνώντας από ένα τραγούδι που σημάδεψε τις αρχές της δεκαετίας του ’80 στην παραδοσιακή μνήμη και από εκεί στη δική τους σύγχρονη δημιουργία.

Τα «Έτσι απλά σ’ αγαπώ», «Ξενιτεμένο μου πουλί» και «Ανάσα» είναι διαθέσιμα στο YouTube, στο Spotify και στις υπόλοιπες ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.