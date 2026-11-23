Ο Sting επιστρέφει στην Ελλάδα, αυτή τη φορά για μια συναυλία στον Λόφο της Σάνης, στη Χαλκιδική. Ο Βρετανός μουσικός είναι το πρώτο όνομα που ανακοινώνεται για το Sani Festival 2027, το οποίο συμπληρώνει 35 χρόνια παρουσίας, και θα παρουσιάσει την περιοδεία «Sting 3.0», με μια σκηνική σύνθεση πολύ πιο λιτή από εκείνες που έχουμε συνηθίσει στις μεγάλες συναυλίες.

Δίπλα του θα βρίσκονται ο επί χρόνια συνεργάτης του, κιθαρίστας Dominic Miller, και ο ντράμερ Chris Maas, γνωστός και από τις συνεργασίες του με τους Mumford & Sons και τη Maggie Rogers. Τρεις μουσικοί, χωρίς πολυμελή μπάντα, επιστρέφουν στον πυρήνα τραγουδιών που έχουν διανύσει δεκαετίες. Το σχήμα δίνει στον Sting τη δυνατότητα να ξαναπροσεγγίσει το υλικό του με διαφορετικές ενορχηστρώσεις και μεγαλύτερη έμφαση στον ρυθμό, στο μπάσο και στην κιθάρα.

Το ρεπερτόριο της περιοδείας αντλεί από όλη τη διαδρομή του, τόσο από τα χρόνια των The Police όσο και από τη σόλο καριέρα του. Τραγούδια όπως τα «Roxanne», «Every Breath You Take», «Englishman in New York», «Fields of Gold», «Shape of My Heart» και «Fragile» συνθέτουν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά αποτυπώματα των τελευταίων πέντε δεκαετιών. Ο 17 φορές βραβευμένος με Grammy καλλιτέχνης συνεχίζει να τα παρουσιάζει σε νέες εκδοχές, αντί να στηρίζεται αποκλειστικά στη νοσταλγία των αρχικών ηχογραφήσεων.

Η περιοδεία «Sting 3.0» έχει ήδη περάσει από διαφορετικές ηπείρους. Στο ίδιο δημιουργικό πλαίσιο εντάσσονται το single «I Wrote Your Name (Upon My Heart)» και το ζωντανό άλμπουμ «Sting 3.0 Live», που καταγράφει τη δυναμική αυτής της τριμελούς συνύπαρξης.

Το Sani Festival κλείνει 35 χρόνια

Η εμφάνιση του Sting σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη ανακοίνωση της επετειακής διοργάνωσης. Το Sani Festival ξεκίνησε το 1992 με τρεις βραδιές jazz και στη συνέχεια άνοιξε τη σκηνή του σε διαφορετικά είδη μουσικής. Από τον Λόφο της Σάνης έχουν περάσει, μεταξύ άλλων, οι Andrea Bocelli, Robert Plant, Norah Jones, Tom Jones, Cesária Évora, Al Di Meola και Alison Moyet, καθώς και σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες.

Το φεστιβάλ συνδέει τις συναυλίες με το ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της Κασσάνδρας, δίπλα στον ιστορικό πύργο της Σάνης και με θέα στη θάλασσα. Για τη διοργάνωση των 35 χρόνων, το πλήρες πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σταδιακά, με τον Sting να αποτελεί το πρώτο επιβεβαιωμένο μεγάλο όνομα.

Σάββατο 24 Ιουλίου 2027

Ώρα έναρξης: 21:30

Λόφος της Σάνης – Sani Festival

Sani Resort, Κασσάνδρα Χαλκιδικής

Εισιτήρια

Τιμές από 150€

Προπώληση: more.com