Γράφει ο Γιώργος Γκολφινόπουλος

Στις 20 Οκτωβρίου 1978, οι Police έδωσαν την πρώτη τους συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο CBGB της Νέας Υόρκης. Για τον Sting και τον Andy Summers, η βραδιά άρχισε στο αεροδρόμιο JFK: έφτασαν γύρω στις 10.30 το βράδυ και τα μεσάνυχτα έπρεπε να βρίσκονται στη σκηνή. Ο Stewart Copeland τους περίμενε ήδη στην πόλη.

Το ταξίδι είχε γίνει με φθηνά εισιτήρια που πλήρωσε το ίδιο το συγκρότημα.

Το Outlandos d’Amour δεν είχε ακόμη κυκλοφορήσει και οι περισσότεροι μέσα στο CBGB δεν γνώριζαν το συγκρότημα. Ο Sting θυμόταν την αίθουσα γεμάτη μόλις κατά το ένα τρίτο. Υπήρχαν και λίγοι άνθρωποι της δισκογραφικής, παρότι στέλεχός της είχε προειδοποιήσει τον μάνατζερ Miles Copeland ότι το ταξίδι θα ήταν …χάσιμο χρόνου!

Ο χρόνος για προετοιμασία ήταν ελάχιστος: έκαναν έναν πρόχειρο έλεγχο ήχου μπροστά στο κοινό και άρχισαν να παίζουν. Στην ελλιπή καταγραφή του πρώτου σετ αναφέρεται το «Be My Girl – Sally». Δεν έχει τεκμηριωθεί πλήρες setlist της βραδιάς, κι έτσι δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ποια άλλα τραγούδια ακούστηκαν.

Για τον ίδιο τον ήχο, όμως, υπάρχει η μαρτυρία του Summers. Θυμόταν την κιθάρα του με το Echoplex, τα περάσματα με ρυθμό reggae, την ψηλή φωνή του Sting και ένα δυνατό, αιχμηρό παίξιμο παρά την κούραση της πτήσης. Το μικρό ακροατήριο ανταποκρίθηκε: σύμφωνα με τον κιθαρίστα, στο τέλος του πρώτου σετ οι θεατές είχαν σηκωθεί όρθιοι και φώναζαν μαζί τους!

Ακολούθησαν κι άλλα μικρά αμερικανικά κλαμπ. Ο Copeland έχει πει ότι εκείνη η περίοδος, με τα συνεχόμενα λάιβ και το περιορισμένο ρεπερτόριο, τους έσπρωξε να επιμηκύνουν τα τραγούδια και να αυτοσχεδιάζουν. Πέντε χρόνια μετά το CBGB, οι Police θα έπαιζαν στο Shea Stadium…

Στην πρώτη τους νύχτα στην Αμερική, πάντως, η ανταμοιβή τους ήταν πιο άμεση: κατάφεραν να σηκώσουν όρθιο ένα μικρό κοινό που δεν ήξερε καν ποιοι ήταν.