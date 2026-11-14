Τον τίτλο τον είχε σκεφτεί ο ίδιος ο Shane MacGowan. Το «20th century Paddy – The songs of Shane MacGowan» δανείζεται το όνομά του από ένα σχέδιο του δημιουργού των Pogues και συγκεντρώνει 36 ερμηνείες των τραγουδιών του. Bruce Springsteen, U2, Tom Waits, Hozier, παλιοί συνοδοιπόροι και νεότερα ονόματα αναλαμβάνουν από ένα κομμάτι ενός κόσμου που δεν χωρούσε εύκολα σε μουσικά σύνορα.

Για τη Victoria Mary Clarke, τη σύζυγό του και κινητήρια δύναμη της έκδοσης σε συνεργασία με τη Rubyworks, η προετοιμασία κράτησε τρία χρόνια. Ακούγοντας να καταφτάνουν οι ηχογραφήσεις, έβρισκε έναν λόγο να σηκώνεται το πρωί και να επικοινωνεί με ανθρώπους. Η ολοκλήρωση είχε όμως και την άλλη της όψη: κάθε καινούργια ερμηνεία τής θύμιζε ότι ο άνθρωπος που είχε γράψει αυτά τα τραγούδια απουσίαζε.

Η ίδια ξεχωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στο «I’ll be your handbag» των The Jesus and Mary Chain και στο «The broad majestic Shannon» του Liam Ó Maonlaí: δύο εκτελέσεις τόσο διαφορετικές, ώστε δύσκολα θα υπέθετε κάποιος ότι πίσω τους βρίσκεται ο ίδιος δημιουργός. Αυτή η ποικιλία είναι και ένας καλός τρόπος να προσεγγίσει κανείς τη συλλογή, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τη διάσημη εικόνα του MacGowan για να παρακολουθήσει τις διαδρομές των τραγουδιών του.

Από το New Jersey μέχρι την Ιαπωνία

Ο Bruce Springsteen ηχογράφησε το «A rainy night in Soho» στο New Jersey, με συμπαραγωγό τον Ron Aniello. Εκτός από τη φωνή του, έπαιξε πιάνο, συνθεσάιζερ και πλήκτρα, ενώ στην ηχογράφηση συμμετέχει ομάδα πνευστών.

Στο «Summer in Siam», αντίστοιχα, ο Tom Waits αναλαμβάνει φωνή, πιάνο, αρμόνιο και angklung, με την Kathleen Brennan στη συμπαραγωγή. Οι λεπτομέρειες των συντελεστών δείχνουν πόσο διαφορετικές διαστάσεις μπορεί να πάρει ένα τέτοιο αφιέρωμα.

Οι U2 επέλεξαν το «Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah», οι Primal Scream το «A pair of brown eyes» και οι Dropkick Murphys το «The body of an American».

Η διαδρομή φτάνει και πριν από τους Pogues: το «Gabrielle», από την εποχή των The Nips το 1979, επιστρέφει εδώ με τους ίδιους τους Pogues. Αλλού, οι Kingfishr καταπιάνονται με το «The sunnyside of the street», ενώ οι Ιάπωνες Pinch of Snuff διασκευάζουν το «Donegal express», από την περίοδο του MacGowan με τους Popes.

Στο «Fairytale of New York» συναντιούνται ο Hozier και η Jessie Buckley. Ο Hozier παραδέχθηκε ότι η προοπτική να αναλάβει ένα τόσο αγαπημένο τραγούδι τον φόβισε αρχικά και ήταν εκείνος που προσκάλεσε την Buckley να τραγουδήσουν μαζί. Η ηχογράφηση τούς έφερε σε στούντιο του Λονδίνου, με την ίδια να μιλά για τη χαρά της συμμετοχής σε μια ιστορία γεμάτη ελπίδα και ανθρωπιά.

Η έκδοση έχει και έναν συγκεκριμένο αποδέκτη πέρα από τους ακροατές: τουλάχιστον το 50% των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών από το album θα διατεθεί στη Dublin Simon Community, που στηρίζει ανθρώπους οι οποίοι είναι άστεγοι. Η επιλογή συνδέεται με το διαχρονικό ενδιαφέρον του MacGowan για όσους βρίσκονταν στο περιθώριο.

Το «20th century Paddy – The songs of Shane MacGowan» κυκλοφορεί από τη Rubyworks ψηφιακά, σε διπλό CD και τριπλό βινύλιο. Η ειδική έκδοση Bookpack περιλαμβάνει σημειώματα, συνεισφορές των καλλιτεχνών, σχέδια του MacGowan και αναμνηστικό υλικό.

Δυο λόγια για τον Shane MacGowan

Ο Shane MacGowan (1957–2023) ήταν Ιρλανδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γεννημένος στην Αγγλία από Ιρλανδούς γονείς. Ως frontman των The Pogues, συνέδεσε την ιρλανδική παραδοσιακή μουσική με την ορμή του punk και έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τραγούδια όπως το «Fairytale of New York», που ερμήνευσε με την Kirsty MacColl.

Πέθανε στις 30 Νοεμβρίου 2023, σε ηλικία 65 ετών.