Οι Massive Attack επέστρεψαν με νέο τραγούδι, παρουσιάζοντας το “Boots on the Ground”, μια σκοτεινή και πολιτικά φορτισμένη συνεργασία με τον Tom Waits.

Η κυκλοφορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι μόνο επειδή πρόκειται για την πρώτη νέα μουσική των Massive Attack μετά το “Eutopia” του 2020, αλλά και επειδή φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον Tom Waits, έναν από τους πιο ιδιοσυγκρασιακούς και σπάνια εμφανιζόμενους δημιουργούς της αμερικανικής μουσικής. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Waits, το τραγούδι αποτελεί την πρώτη του νέα ηχογράφηση μετά το άλμπουμ “Bad As Me” του 2011.

Το “Boots on the Ground” δεν είναι μια εύκολη ή «ραδιοφωνική» επιστροφή. Οι Massive Attack επιλέγουν ξανά τον δρόμο της έντασης, της ατμόσφαιρας και της κοινωνικής ανησυχίας. Το κομμάτι κινείται σε χαμηλούς, απειλητικούς τόνους, με τη χαρακτηριστικά τραχιά φωνή του Tom Waits να λειτουργεί σχεδόν σαν αφηγητής ενός κόσμου που βυθίζεται στη βία, στον φόβο και στην πολιτική παράνοια.

Ο τίτλος, “Boots on the Ground”, παραπέμπει ευθέως στη στρατιωτική ορολογία και στη λογική της επέμβασης, όμως το τραγούδι δεν μένει μόνο σε μια αντιπολεμική ανάγνωση. Η ατμόσφαιρά του απλώνεται πάνω σε μια ευρύτερη αίσθηση κοινωνικής ασφυξίας, με εικόνες εξουσίας, καταστολής και ανθρώπινης φθοράς. Το συνοδευτικό video ενισχύει αυτή την κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας φορτισμένες εικόνες διαμαρτυριών και κοινωνικής έντασης.

Οι Massive Attack δεν υπήρξαν ποτέ ένα συγκρότημα που αντιμετώπισε τη μουσική μόνο ως ήχο. Από τα χρόνια του “Blue Lines”, του “Protection” και του “Mezzanine”, η μπάντα από το Bristol διαμόρφωσε έναν ολόκληρο αισθητικό κόσμο, όπου η trip hop ατμόσφαιρα συναντούσε την πολιτική ευαισθησία, την αστική μελαγχολία και την κοινωνική παρατήρηση.

Σε αυτή τη νέα τους στιγμή, δεν μοιάζουν να αναζητούν μια νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν τους. Το “Boots on the Ground” ακούγεται περισσότερο σαν σκοτεινή δήλωση για το παρόν: ένα τραγούδι που δεν χαϊδεύει τον ακροατή, αλλά τον τοποθετεί μέσα σε μια ανήσυχη, σχεδόν δυστοπική πραγματικότητα.

Η συνεργασία με τον Tom Waits μοιάζει απολύτως ταιριαστή. Η φωνή του, βαθιά και θεατρική, κουβαλά μια ολόκληρη παράδοση περιθωριακών χαρακτήρων, νυχτερινών ιστοριών και κοινωνικών σκιών. Δίπλα στους Massive Attack, αυτή η φωνή γίνεται μέρος ενός ηχητικού τοπίου που περισσότερο σε στοιχειώνει παρά σε παρασύρει.

Το “Boots on the Ground” κυκλοφορεί ψηφιακά, ενώ έχει ανακοινωθεί και έκδοση σε βινύλιο 12 ιντσών, με το spoken word κομμάτι “The Fly” στην άλλη πλευρά. Μέρος των εσόδων από το βινύλιο προορίζεται για οργανώσεις όπως η ACLU και το Immigrant Defense Project, στοιχείο που υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο τον πολιτικό χαρακτήρα της κυκλοφορίας.

Οι Massive Attack επιστρέφουν λοιπόν όχι με ένα τραγούδι σχεδιασμένο για εύκολη κατανάλωση, αλλά με μια σκοτεινή, δύσκολη και επίκαιρη μουσική παρέμβαση. Και σε μια εποχή όπου η έννοια της διαμαρτυρίας στη μουσική συχνά μοιάζει να έχει γίνει σύνθημα, το “Boots on the Ground” θυμίζει ότι μερικές φορές ένα τραγούδι μπορεί ακόμη να ακούγεται σαν προειδοποίηση.