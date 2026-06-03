Γράφει ο Παύλος Ζέρβας

Το “Roxanne” ακούγεται σήμερα σαν ένα από τα πλέον κλασικά τραγούδια της rock ιστορίας. Μπαίνει η φωνή του Sting, σχεδόν σαν κραυγή μέσα στη νύχτα, ακολουθεί εκείνο το αναγνωρίσιμο ρυθμικό πάτημα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχει στηθεί ολόκληρη η σκηνή: μια γυναίκα, ένας άντρας που την κοιτάζει με έρωτα και αγωνία, ένα κόκκινο φως που δεν είναι απλώς εικόνα, αλλά σύμβολο μιας ζωής από την οποία εκείνος θέλει να την τραβήξει μακριά.

Πίσω από τη φαινομενικά απλή ιστορία του τραγουδιού κρύβεται μια πολύ συγκεκριμένη στιγμή. Ένα φτηνό ξενοδοχείο στο Παρίσι, μια άγνωστη ακόμη μπάντα που πάλευε να σταθεί στα πόδια της, μια αφίσα από τον “Cyrano de Bergerac” και οι δρόμοι γύρω από την Pigalle, εκεί όπου ο Sting είδε από κοντά μια πλευρά της νυχτερινής ζωής που του έδωσε την πρώτη σπίθα για ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια των The Police.

Το “Roxanne” δεν ήταν απλώς το τραγούδι που τους σύστησε στο μεγάλο κοινό. Ήταν το κομμάτι που έδειξε από νωρίς ότι οι The Police δεν θα χωρούσαν εύκολα σε καμία ταμπέλα. Δεν ήταν ακριβώς punk, δεν ήταν απλώς reggae, δεν ήταν καθαρή pop, δεν ήταν παραδοσιακή rock. Ήταν κάτι πιο περίεργο, πιο κοφτερό και ταυτόχρονα πιο μελωδικό. Και στο κέντρο του βρισκόταν μια φανταστική γυναίκα με ένα όνομα δανεισμένο από το θέατρο, αλλά με μια ιστορία που μύριζε αληθινή νύχτα.

Πριν από τη δόξα

Το 1977 οι The Police δεν ήταν ακόμη το συγκρότημα που λίγα χρόνια αργότερα θα γέμιζε στάδια και θα έδινε στην παγκόσμια pop-rock μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της εποχής. Ήταν μια μπάντα σε αναζήτηση ταυτότητας, με τον Sting στο μπάσο και τη φωνή, τον Stewart Copeland στα τύμπανα και τον Andy Summers στην κιθάρα. Οι τρεις τους είχαν διαφορετικές μουσικές καταβολές, διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες και μια κοινή ανάγκη: να βρουν έναν ήχο που να τους ξεχωρίζει.

Η εποχή γύρω τους δεν ήταν εύκολη. Το punk είχε αλλάξει τους κανόνες στη Βρετανία, απαιτώντας αμεσότητα, ένταση και μια σχεδόν επιδεικτική απόρριψη της παλιάς rock δεξιοτεχνίας. Οι Police όμως δεν μπορούσαν, και ίσως δεν ήθελαν, να γίνουν απλώς άλλη μία punk μπάντα. Ο Sting κουβαλούσε jazz επιρροές και μελωδική σκέψη. Ο Copeland είχε έναν ιδιότυπο, νευρικό, σχεδόν εκρηκτικό τρόπο παιξίματος. Ο Summers, μεγαλύτερος ηλικιακά και πιο έμπειρος, έφερνε μια κιθαριστική ωριμότητα που ξεπερνούσε τα στενά όρια της punk σκηνής.

Το “Roxanne” θα ερχόταν ακριβώς από αυτή τη σύγκρουση. Από ένα τραγούδι που ο Sting αρχικά είχε φανταστεί διαφορετικά, πιο κοντά σε bossa nova διάθεση, αλλά που μέσα στα χέρια των Police μεταμορφώθηκε σε κάτι εντελώς δικό τους. Ο Stewart Copeland έχει περιγράψει με χιούμορ αυτή τη διαδικασία, λέγοντας ότι ο Sting είχε γράψει το “Roxanne” σαν bossa nova και εκείνος το …χάλασε αμέσως, επειδή η μπάντα δεν το αντιμετώπιζε ακόμη σαν “σίγουρο χρυσάφι”.

…ο Sting έγραψε το “Roxanne” σαν bossa nova, κι εγώ το χάλασα αμέσως…

Αυτή η φράση λέει πολλά για το τραγούδι. Η τελική του δύναμη δεν βρίσκεται μόνο στη μελωδία ή στους στίχους, αλλά στο πώς μια αρχική ιδέα πέρασε μέσα από την προσωπικότητα μιας μπάντας που ακόμη ανακάλυπτε τον εαυτό της.

Το Παρίσι, το ξενοδοχείο και η πρώτη εικόνα

Η ιστορία πίσω από το “Roxanne” οδηγεί στο Παρίσι του 1977. Οι The Police είχαν ταξιδέψει εκεί για εμφανίσεις, σε μια περίοδο που τίποτα δεν τους εγγυόταν ότι το μέλλον τους θα ήταν λαμπρό. Έμεναν σε ένα φτηνό, κακόφημο ξενοδοχείο, κοντά σε περιοχή όπου η πορνεία ήταν έντονα ορατή στους δρόμους. Αυτή η εικόνα ήταν η αφορμή για να αρχίσει ο Sting να φαντάζεται τον πυρήνα του τραγουδιού.

Ο ίδιος έχει περιγράψει το “Roxanne” ως το πρώτο του επιτυχημένο τραγούδι, γραμμένο ενώ έμενε σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο στο Παρίσι το 1977. Στην ίδια δήλωση, χρόνια αργότερα, σημείωσε ότι η Roxanne μπορεί να ήταν φανταστικό πρόσωπο, αλλά ο ίδιος της είναι ευγνώμων.

…το “Roxanne” ήταν το πρώτο μου επιτυχημένο τραγούδι. Το έγραψα μένοντας σε ένα κακόφημο ξενοδοχείο στο Παρίσι το 1977…

Η φράση “red light” δεν ήταν λοιπόν μια αφηρημένη ποιητική εικόνα. Πατούσε πάνω σε κάτι που ο Sting είδε γύρω του. Το κόκκινο φως παρέπεμπε άμεσα στον κόσμο της πορνείας, όμως το τραγούδι δεν περιορίστηκε σε μια απλή παρατήρηση. Αν έμενε εκεί, θα ήταν ίσως ένα μικρό στιγμιότυπο κοινωνικού ρεαλισμού. Αυτό που το έκανε να αντέξει ήταν ότι ο Sting το μετέτρεψε σε εσωτερικό μονόλογο. Δεν μιλά για τη Roxanne από απόσταση. Της απευθύνεται. Τη φωνάζει με το όνομά της. Προσπαθεί να την πείσει. Και όσο περισσότερο επιμένει, τόσο περισσότερο αποκαλύπτει και τον ίδιο.

Το όνομα από τον “Cyrano de Bergerac”

Η Roxanne του τραγουδιού δεν υπήρξε ως συγκεκριμένο πρόσωπο. Το όνομα προήλθε από την ηρωίδα του θεατρικού έργου “Cyrano de Bergerac” του Edmond Rostand. Σύμφωνα με την ιστορία που έχει συνδεθεί με το τραγούδι, στο φουαγιέ του ξενοδοχείου υπήρχε μια παλιά αφίσα του έργου, και από εκεί ο Sting πήρε το όνομα Roxanne.

Η επιλογή δεν είναι καθόλου αδιάφορη. Στον “Cyrano de Bergerac”, η Roxane είναι το αντικείμενο ενός ανεκπλήρωτου, ρομαντικού και βαθιά μελαγχολικού έρωτα. Ο Cyrano την αγαπά, αλλά δεν μπορεί να της μιλήσει ανοιχτά όπως θα ήθελε. Η αγάπη του περνά μέσα από μεταμφιέσεις, σιωπές, λέξεις που λέγονται από άλλον. Στο τραγούδι των Police, το πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό, πιο σκοτεινό, πιο αστικό, πιο ωμό. Όμως η βασική αίσθηση ενός άντρα που απευθύνεται σε μια γυναίκα την οποία δεν μπορεί πραγματικά να φτάσει, παραμένει.

Έτσι, το τραγούδι ενώνει δύο κόσμους που κανονικά δεν θα συναντιούνταν εύκολα: το ρομαντικό θέατρο του 19ου αιώνα και τη νυχτερινή πραγματικότητα μιας παρισινής γειτονιάς στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Από αυτή την ένωση γεννιέται μια από τις πιο παράξενες αντιθέσεις του “Roxanne”: το όνομα έχει θεατρική, σχεδόν ευγενική καταγωγή, αλλά το περιβάλλον του τραγουδιού είναι σκληρό, καθημερινό και γεμάτο κόκκινες λάμπες.

Οι στίχοι: έρωτας ή σωτηρία;

Στην επιφάνεια, το “Roxanne” είναι ένα τραγούδι για έναν άντρα που ερωτεύεται μια γυναίκα που εργάζεται στη νύχτα και της λέει ότι δεν χρειάζεται πια να συνεχίσει έτσι. Η διάσημη φράση “you don’t have to put on the red light” λειτουργεί σαν παράκληση, σαν υπόσχεση, ίσως και σαν απόπειρα διάσωσης.

Όμως το τραγούδι είναι πιο σύνθετο από μια απλή ιστορία “σωτήρα”. Ο αφηγητής δεν στέκεται έξω από το δράμα με ψυχραιμία. Είναι ήδη μπλεγμένος συναισθηματικά. Τη θέλει. Τη διεκδικεί. Δεν του αρκεί να τη δει να ξεφεύγει από τη ζωή που κάνει. Θέλει να τη δει να έρχεται προς εκείνον. Γι’ αυτό και το “Roxanne” κρατά μια ένταση που το κάνει ενδιαφέρον ακόμη και σήμερα. Δεν είναι μόνο τρυφερό. Είναι και ανήσυχο. Δεν είναι μόνο ρομαντικό. Έχει μέσα του ζήλια, ανάγκη, αμηχανία και ίσως μια μικρή δόση εγωισμού.

Ο Sting έχει πει:

…φαντάστηκα πώς θα ήταν να είσαι ερωτευμένος με ένα από αυτά τα κορίτσια…

Αυτό είναι το κλειδί του τραγουδιού. Το “Roxanne” δεν προσπαθεί να αφηγηθεί τη ζωή της ίδιας της γυναίκας. Δεν ξέρουμε ποια είναι, από πού έρχεται, τι θέλει, τι σκέφτεται. Τη βλέπουμε μέσα από τα μάτια ενός άντρα που την έχει μετατρέψει σε κέντρο της επιθυμίας του. Το τραγούδι είναι περισσότερο πορτρέτο του αφηγητή παρά της Roxanne. Μέσα σε τρία λεπτά αποτυπώνει την αμήχανη περιοχή όπου ο έρωτας, η λύπηση και η ανάγκη ελέγχου αρχίζουν να “εφάπτονται” επικίνδυνα μεταξύ τους.

Η φωνή που δεν χαϊδεύει

Αν το “Roxanne” είχε τραγουδηθεί πιο γλυκά, ίσως να είχε γίνει ένα απλό ερωτικό τραγούδι. Η ερμηνεία του Sting όμως δεν αφήνει το κομμάτι να βολευτεί. Η φωνή του ανεβαίνει απότομα, σχεδόν σπάει, σαν να μην μπορεί να συγκρατήσει αυτό που έχει να πει. Δεν τραγουδά τη Roxanne από ασφαλή απόσταση. Τη φωνάζει. Το όνομά της γίνεται κραυγή, επίκληση, εμμονή.

Αυτή η επιλογή είναι καθοριστική. Το τραγούδι δεν ξεκινά ήρεμα. Μπαίνει με ένταση, σαν να έχει προηγηθεί μια συζήτηση που δεν ακούσαμε ποτέ. Ο ακροατής βρίσκεται ξαφνικά στη μέση μιας συναισθηματικής έκρηξης. Η Roxanne δεν παρουσιάζεται σταδιακά. Είναι ήδη εκεί. Το κόκκινο φως είναι ήδη αναμμένο. Ο αφηγητής έχει ήδη φτάσει στο σημείο όπου δεν μπορεί πια να σωπάσει.

Μουσικά, το κομμάτι κινείται ανάμεσα σε reggae αίσθηση, rock αιχμή και μια παράξενη θεατρικότητα που ταιριάζει απόλυτα με την καταγωγή του ονόματος. Ο ρυθμός δεν είναι βαρύς, αλλά έχει νεύρο. Η κιθάρα του Andy Summers αφήνει χώρο, τα τύμπανα του Copeland σπρώχνουν το τραγούδι προς τα εμπρός, και ο Sting στέκεται πάνω από όλα αυτά σαν αφηγητής που παλεύει να πείσει και τη Roxanne και τον εαυτό του.

Το γέλιο που έμεινε στην ηχογράφηση

Μία από τις μικρές ιστορίες που συνοδεύουν το “Roxanne” αφορά την αρχή της ηχογράφησης. Εκεί ακούγεται ένας παράξενος, ατονικός ήχος πιάνου και αμέσως μετά γέλιο. Σύμφωνα με την πιο γνωστή εξήγηση, ο Sting κάθισε κατά λάθος πάνω στα πλήκτρα του πιάνου στο στούντιο, δημιουργώντας αυτόν τον απρόσμενο ήχο, και το γέλιο που ακολούθησε κρατήθηκε στην τελική ηχογράφηση.

Το περιστατικό μοιάζει μικρό, αλλά ταιριάζει απόλυτα με το τραγούδι. Το “Roxanne” είναι γεμάτο ένταση, όμως δεν είναι αποστειρωμένο. Έχει μέσα του κάτι ανθρώπινο, σχεδόν αδέξιο. Αυτό το κατά λάθος άνοιγμα θυμίζει ότι η ηχογράφηση έγινε από μια μπάντα που ακόμη δεν λειτουργούσε σαν καλοκουρδισμένη μηχανή επιτυχιών. Υπήρχε χώρος για λάθος, για γέλιο, για αυθορμητισμό. Και ακριβώς αυτό το λάθος έγινε μέρος της ταυτότητας του κομματιού.

Το “Roxanne” κράτησε τη δική του μικρή ατέλεια σαν σημάδι αυθεντικότητας. Δεν είναι το στοιχείο που έκανε το τραγούδι μεγάλο, αλλά είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που το κάνουν να μοιάζει ζωντανό ακόμη και μετά από χιλιάδες ακροάσεις.

Η πρώτη αποτυχία

Σήμερα είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι το “Roxanne” δεν έγινε αμέσως επιτυχία. Κι όμως, όταν κυκλοφόρησε αρχικά το 1978 ως single, δεν μπήκε στα charts. Η πρώτη του πορεία ήταν μάλλον απογοητευτική, ειδικά αν τη συγκρίνει κανείς με το βάρος που απέκτησε αργότερα στην ιστορία των Police.

Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι το τραγούδι πέρασε απαρατήρητο από όλους. Ο Miles Copeland, αδελφός του Stewart και μετέπειτα μάνατζερ της μπάντας, φέρεται να ενθουσιάστηκε όταν το άκουσε. Ο Stewart Copeland έχει περιγράψει με υπερβολικό, σχεδόν καρτουνίστικο χιούμορ την αντίδραση του Miles, λέγοντας:

…το παίξαμε στον αδελφό μου, τον Miles, κι εκείνος έτρεξε στον δρόμο φωνάζοντας “εύρηκα!”»…

Η εικόνα μπορεί να είναι υπερβολική, αλλά δείχνει κάτι ουσιαστικό. Εκεί που η αγορά δεν είχε ακόμη ανταποκριθεί, κάποιοι γύρω από το συγκρότημα έβλεπαν ότι υπήρχε κάτι ξεχωριστό. Το “Roxanne” δεν ακουγόταν σαν ασφαλές single. Το θέμα του ήταν τολμηρό για τα ραδιόφωνα, η μουσική του δεν έμπαινε εύκολα σε κατηγορία και η φωνή του Sting είχε μια ένταση που μπορούσε να ξενίσει. Όλα αυτά που αρχικά ίσως το έκαναν δύσκολο, αργότερα θα γίνονταν οι λόγοι που το έκαναν ακαταμάχητο!

Η δεύτερη ζωή του τραγουδιού

Το 1979 το “Roxanne” πήρε τη δεύτερη ευκαιρία του. Η κυκλοφορία του στη Βόρεια Αμερική και η επανακυκλοφορία του στη Βρετανία άλλαξαν τα δεδομένα. Το τραγούδι έφτασε στο Νο.32 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και στο Νο.12 του βρετανικού chart, μετατρέποντας τους Police από ένα ενδιαφέρον νέο όνομα σε μπάντα που πλέον δεν μπορούσε να αγνοηθεί.

Από εκεί και πέρα, το “Roxanne” έγινε κάτι πολύ περισσότερο από ένα επιτυχημένο single. Έγινε η πρώτη μεγάλη απόδειξη ότι οι Police είχαν βρει έναν ήχο που μπορούσε να περάσει από τα club στα ραδιόφωνα και από τη νέα βρετανική σκηνή στην παγκόσμια αγορά. Στο ντεμπούτο άλμπουμ τους, “Outlandos d’ Amour”, το τραγούδι ξεχώριζε σαν δήλωση προθέσεων. Έδειχνε ότι αυτή η μπάντα μπορούσε να πάρει ένα θέμα σκοτεινό, να το ντύσει με ρυθμό που σχεδόν σε τραβούσε να κινηθείς, και να το μετατρέψει σε pop τραγούδι χωρίς να το κάνει ακίνδυνο.

Η επιτυχία του “Roxanne” βοήθησε επίσης να διαμορφωθεί η δημόσια εικόνα του Sting ως τραγουδοποιού. Δεν ήταν απλώς ο μπασίστας με τα ξανθά μαλλιά και την ψηλή φωνή. Ήταν κάποιος που μπορούσε να γράψει μικρές ιστορίες με κινηματογραφική δύναμη. Αργότερα θα το έκανε ξανά, με διαφορετικούς τρόπους, στο “Message in a Bottle”, στο “Every Breath You Take”, στο “Wrapped Around Your Finger”. Αλλά το “Roxanne” ήταν η πρώτη μεγάλη στιγμή όπου φάνηκε αυτή η ικανότητα: να χτίζει έναν ολόκληρο ψυχικό χώρο γύρω από λίγες φράσεις.

Γιατί δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για μια γυναίκα της νύχτας

Το μεγάλο λάθος θα ήταν να μείνει κανείς μόνο στο προφανές θέμα του τραγουδιού. Ναι, το “Roxanne” μιλά για μια γυναίκα που εργάζεται στη νύχτα. Ναι, ο αφηγητής της ζητά να μη βγει ξανά κάτω από το κόκκινο φως. Όμως η διαχρονικότητά του δεν εξηγείται μόνο από αυτό.

Το τραγούδι αγγίζει κάτι πιο γενικό: την ανθρώπινη ανάγκη να πιστέψουμε ότι η αγάπη μας μπορεί να αλλάξει τη ζωή κάποιου άλλου. Αυτή η ανάγκη μπορεί να είναι τρυφερή, αλλά μπορεί να γίνει και επικίνδυνη. Μπορεί να ξεκινά από πραγματική αγωνία, αλλά να καταλήγει σε απαίτηση. Ο αφηγητής του “Roxanne” δεν είναι κακός. Δεν παρουσιάζεται ως κυνικός ή βίαιος. Είναι όμως βαθιά μπλεγμένος στη δική του επιθυμία. Θέλει να τη σώσει, αλλά θέλει και να την έχει.

Εκεί βρίσκεται η δραματική ένταση του κομματιού. Η Roxanne παραμένει σχεδόν σιωπηλή. Δεν απαντά. Δεν ξέρουμε αν θέλει να σωθεί, αν αγαπά τον αφηγητή, αν τον ακούει, αν τον απορρίπτει, αν απλώς συνεχίζει τη ζωή της πέρα από τη φαντασία του. Το τραγούδι αφήνει αυτό το κενό ανοιχτό, και αυτό το κενό είναι που το κάνει πιο ενδιαφέρον από μια απλή ερωτική εξομολόγηση.

Η Roxanne μετά τους Police

Με τα χρόνια, το “Roxanne” απέκτησε μια δεύτερη ζωή μέσα στην pop κουλτούρα. Δεν έμεινε μόνο ως τραγούδι των Police. Πέρασε σε ταινίες, διασκευές, ζωντανές εκτελέσεις, ακόμη και σε νέες αναγνώσεις που τόνισαν διαφορετικές πλευρές του.

Η πιο θεατρική και δραματική μεταμόρφωσή του ήρθε μέσα από το “Moulin Rouge!” του Baz Luhrmann, όπου το “El Tango de Roxanne” μετέτρεψε το τραγούδι σε σκοτεινό, σχεδόν οπερατικό tango ζήλιας και πάθους. Εκεί το κομμάτι απογυμνώθηκε από την κοφτή reggae-rock του ενέργεια και βυθίστηκε ακόμη περισσότερο στο θέατρο, σαν να επέστρεφε με έναν παράξενο τρόπο στην καταγωγή του ονόματος Roxanne από τον “Cyrano de Bergerac”.

Αυτό δείχνει πόσο ανθεκτικός είναι ο πυρήνας του τραγουδιού. Μπορεί να αλλάξει ενορχήστρωση, ύφος, ρυθμό, σκηνικό, αλλά η βασική του ένταση παραμένει. Ένας άνθρωπος φωνάζει ένα όνομα. Προσπαθεί να σταματήσει κάτι που ίσως δεν μπορεί να σταματήσει. Και όσο το τραγούδι προχωρά, καταλαβαίνουμε ότι το κόκκινο φως δεν βρίσκεται μόνο στον δρόμο. Καίει και μέσα του…

Το “Roxanne” μπήκε το 2008 στο Grammy Hall of Fame, αναγνώριση που δίνεται σε ηχογραφήσεις με διαχρονική σημασία, και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα τραγούδια που ορίζουν την ταυτότητα των The Police.

Η αξία του δεν βρίσκεται μόνο στο ότι έγινε επιτυχία. Βρίσκεται στο ότι συμπύκνωσε από νωρίς όλα όσα θα έκαναν τους Police ξεχωριστούς: ρυθμική ευφυΐα, μελωδική αμεσότητα, θεματολογία πιο σύνθετη από το συνηθισμένο pop τραγούδι, και μια ερμηνεία που δεν φοβόταν να ακούγεται ανήσυχη, σχεδόν άβολη.

Το “Roxanne” είναι ένα τραγούδι για μια γυναίκα που ίσως δεν γνώρισε ποτέ πραγματικά κανείς. Είναι όμως και ένα τραγούδι για τον άντρα που την κοιτάζει, για τη φαντασίωση ότι ο έρωτας μπορεί να γίνει έξοδος κινδύνου, για την ανάγκη να σβήσει ένα κόκκινο φως που τελικά φωτίζει και τις δικές του αδυναμίες.

Αυτός είναι ίσως ο λόγος που τόσα χρόνια μετά δεν ακούγεται σαν απλό κατάλοιπο της εποχής του. Το “Roxanne” δεν είναι μόνο ένα τραγούδι των late ’70s. Είναι μια μικρή σκηνή. Ένας δρόμος. Μια κραυγή. Ένα όνομα που επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει εμμονή. Και ένα κόκκινο φως που, αντί να σβήσει, έδειξε στους The Police τον δρόμο προς την παγκόσμια επιτυχία…!

Οι στίχοι

Roxanne

You don’t have to put on the red light

Those days are over

You don’t have to sell your body to the night

Roxanne

You don’t have to wear that dress tonight

Walk the streets for money

You don’t care if it’s wrong or if it’s right Roxanne

Δεν χρειάζεται να ανάψεις το κόκκινο φως

Εκείνες οι μέρες έχουν τελειώσει

Δεν χρειάζεται να πουλάς το σώμα σου στη νύχτα

Roxanne

Δεν χρειάζεται να φορέσεις εκείνο το φόρεμα απόψε

Να γυρνάς στους δρόμους για χρήματα

Δεν σε νοιάζει αν είναι σωστό ή λάθος Roxanne

You don’t have to put on the red light

Roxanne

You don’t have to put on the red light Roxanne

Δεν χρειάζεται να ανάψεις το κόκκινο φως

Roxanne

Δεν χρειάζεται να ανάψεις το κόκκινο φως Put on the red light

(Roxanne) Put on the red light

(Roxanne) Put on the red light

(Roxanne) Put on the red light

(Roxanne) Put on the red light

Oh Να ανάψεις το κόκκινο φως

Roxanne, να ανάψεις το κόκκινο φως

Roxanne, να ανάψεις το κόκκινο φως

Roxanne, να ανάψεις το κόκκινο φως

Roxanne, να ανάψεις το κόκκινο φως

Ω I loved you since I knew ya

I wouldn’t talk down to ya

I have to tell you just how I feel

I won’t share you with another boy

I know my mind is made up

So put away your make-up

Told you once, I won’t tell you again

It’s a bad way Σε αγάπησα από τότε που σε γνώρισα

Δεν θα σου μιλούσα ποτέ αφ’ υψηλού

Πρέπει να σου πω ακριβώς πώς νιώθω

Δεν θα σε μοιραστώ με κανένα άλλο αγόρι

Ξέρω, έχω πια αποφασίσει

Γι’ αυτό άσε στην άκρη το μακιγιάζ σου

Σου το είπα μία φορά, δεν θα το ξαναπώ

Αυτός είναι κακός δρόμος Roxanne

You don’t have to put on the red light

Roxanne

You don’t have to put on the red light Roxanne

Δεν χρειάζεται να ανάψεις το κόκκινο φως

Roxanne

Δεν χρειάζεται να ανάψεις το κόκκινο φως You don’t (Roxanne) have to put on the red light

(Roxanne) Put on the red light Δεν χρειάζεται, Roxanne, να ανάψεις το κόκκινο φως

Roxanne, να ανάψεις το κόκκινο φως

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