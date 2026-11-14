Ο Στέλιος Κοτίδης συναντά τον Γιάννη Μάλαμα στα «Σπασμένα», ένα νέο τραγούδι που οι δύο καλλιτέχνες ερμηνεύουν μαζί. Τη μουσική υπογράφει ο Κοτίδης και τους στίχους η Νικολέτα Τσεπέλογλου, με την ανθρώπινη επαφή και την ανάγκη για συντροφικότητα στο επίκεντρο.

Στους στίχους, η ζεστασιά του σώματος, το άγγιγμα και ο χτύπος μιας καρδιάς συναντούν τις ρωγμές που αφήνουν πίσω τους οι σχέσεις. Η τρυφερότητα συνυπάρχει με τις συγγνώμες που έμειναν ανείπωτες και με τα τραύματα που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η αντίθεση ανάμεσα στο απαλό αεράκι και στη μοναξιά που δυναμώνει σαν τυφώνας δίνει στην αφήγηση την πιο έντονη εικόνα της.

Η ενορχήστρωση του Νίκου Μέρμηγκα

Ο Νίκος Μέρμηγκας ανέλαβε την ενορχήστρωση, την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering, παίζοντας επίσης λαούτο. Στην ηχογράφηση συμμετέχουν ο Ορφέας Σιέρρας στα τύμπανα, ο Άγης Παπαπαναγιώτου στο κοντραμπάσο, ο Βασίλης Προδρόμου στην ακουστική κιθάρα, ο Βασίλης Γκορίτσας στα πλήκτρα και στο synth και ο Χρήστος Ψαρομήλιγκος στο βιολί.

Η κυκλοφορία έρχεται σε μια χρονιά κατά την οποία ο Κοτίδης παρουσίασε και το «Μπερδεμένα», μια δουλειά πέντε τραγουδιών που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Στις προηγούμενες συνεργασίες του ως συνθέτη περιλαμβάνονται ο Δημήτρης Μπάκουλης στα «Πληγές στο χρόνο» και «Εξορισμένος», ο Βασίλης Προδρόμου στο «Δυο λέξεις άφησα» και η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα στον «Αντικατοπτρισμό».