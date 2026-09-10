Ο Σωκράτης Μάλαμας συνεχίζει την καλοκαιρινή του περιοδεία με τρεις ακόμη μεγάλες συναυλίες σε Νίκαια και Θεσσαλονίκη, έχοντας μαζί του στο τραγούδι την Ιουλία Καραπατάκη και τον Γιάννη Μάλαμα. Το Κατράκειο Θέατρο και το Θέατρο Γης είναι οι επόμενοι σταθμοί μιας περιοδείας που φέρνει ξανά στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από τη διαδρομή του, αλλά και νεότερο υλικό.

Στο πλευρό του βρίσκεται η γνώριμη μπάντα του, με τον Γιάννη Παπατριανταφύλλου στο κοντραμπάσο, τον Κυριάκο Ταπάκη στο λαούτο και το μπουζούκι, τον Κλέωνα Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Καλογιάννη Βεράνη στο βιολί, την τρομπέτα και το τραγούδι, τον Βασίλη Μπαχαρίδη στα τύμπανα και τον Στέλιο Φραγκούς στα πλήκτρα.

Οι δύο εμφανίσεις στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας δίνουν συνέχεια στην αθηναϊκή παρουσία της περιοδείας, ενώ λίγες ημέρες αργότερα ο Σωκράτης Μάλαμας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ Δάσους.

Συντελεστές

Ιουλία Καραπατάκη | τραγούδι

Γιάννης Μάλαμας | τραγούδι

Γιάννης Παπατριανταφύλλου | κοντραμπάσο

Κυριάκος Ταπάκης | λαούτο, μπουζούκι

Κλέων Αντωνίου | ηλεκτρική κιθάρα

Καλογιάννης Βεράνης | βιολί, τρομπέτα, τραγούδι

Βασίλης Μπαχαρίδης | τύμπανα

Στέλιος Φραγκούς | πλήκτρα

Ηχοληψία | Παναγιώτης Ηλιόπουλος – Τίτος Καργιωτάκης

Φωτισμοί | Χρήστος Λαζαρίδης

Υπεύθυνος σκηνής | Δημήτρης Κατέβας

Αναλυτικά:

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 – Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, 21:00

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 – Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, 21:00

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 – Θέατρο Γης, Θεσσαλονίκη, 21:00

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