Η Τζώρτζια Κεφαλά παρουσιάζει το επίσημο video clip του «8», της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Μάλαμα, δίνοντας πλέον και εικόνα σε ένα από τα πιο προσωπικά τραγούδια του πρώτου της solo album.

Το «8» είναι ένα τραγούδι με έντονο συμβολισμό, που συνδέεται με τη μνήμη, τον χρόνο και τους δεσμούς που αντέχουν. Η Τζώρτζια Κεφαλά συναντά ερμηνευτικά τον Σωκράτη Μάλαμα, σε μια σύμπραξη που ενώνει δύο χαρακτηριστικές φωνές με διαφορετικές διαδρομές, αλλά κοινό σημείο αναφοράς την αλήθεια της ερμηνείας.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν η Τζώρτζια Κεφαλά και ο Νίκος Αντύπας, ενώ τη σκηνοθεσία του video clip ανέλαβε ο Gregory Dimaresis. Το αποτέλεσμα κινείται σε ατμοσφαιρικό ύφος, ακολουθώντας την εσωτερικότητα του τραγουδιού και μεταφέροντας οπτικά την αίσθηση μιας διαδρομής μέσα από εικόνες, αναμνήσεις και συναισθηματικά ίχνη.

Το «8» περιλαμβάνεται στο ομώνυμο LP της Τζώρτζιας Κεφαλά, μια δουλειά που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την ίδια, πέρα από την πορεία της ως η γνώριμη και εκρηκτική φωνή των Μπλε. Με προσωπικό υλικό, συνεργασίες και ήχο που ακουμπά στη rock ενέργεια αλλά και σε πιο ποιητικές αποχρώσεις, η Τζώρτζια ανοίγει έναν δικό της κύκλο αφήγησης.

Ο τίτλος «8» παραπέμπει και στο σύμβολο του απείρου όταν ο αριθμός γυρίσει στο πλάι, δίνοντας στο τραγούδι μια διάσταση συνέχειας, διαχρονικότητας και ανθρώπινης σύνδεσης. Το νέο video clip έρχεται να φωτίσει αυτή την πλευρά του τραγουδιού, λειτουργώντας ως οπτική προέκταση ενός κομματιού που μοιάζει να κοιτάζει πίσω, αλλά και να συνεχίζει να προχωρά.

Το «8» κυκλοφορεί από την ANIMA by Stay Independent.