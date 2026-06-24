Η Sadahzinia παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Ανθολόγια», έχοντας στο πλευρό της την Τζώρτζια Κεφαλά, σε μια συνεργασία που ενώνει δύο ξεχωριστές φωνές με έντονη προσωπικότητα και καθαρό καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως single και προαναγγέλλει το επερχόμενο άλμπουμ της Sadahzinia, «Κόκκινη Μιλιά», που αναμένεται το φθινόπωρο. Με λόγο άμεσο, εικόνες που παραπέμπουν στη γη, την κοινότητα και την ανθρώπινη σύνδεση, τα «Ανθολόγια» δεν κινούνται απλώς ως ακόμη μια μουσική κυκλοφορία, αλλά ως μια ανοιχτή πρόσκληση να ξαναδούμε τον τόπο, τους ανθρώπους και τις σχέσεις μας μέσα από την έννοια της συλλογικότητας.

Η Sadahzinia, από τις πιο χαρακτηριστικές και διαχρονικές γυναικείες παρουσίες του ελληνικού hip hop, κρατά τον πυρήνα του τραγουδιού με τον δικό της γνώριμο τρόπο: λέξεις που πατούν στην πραγματικότητα, αλλά δεν χάνουν την ποιητική τους διάσταση. Η συμμετοχή της Τζώρτζιας Κεφαλά προσθέτει μια διαφορετική φωνητική ένταση, με τη χροιά της να ανοίγει περισσότερο το τραγούδι και να του δίνει μια σχεδόν τελετουργική αίσθηση.

Στους συντελεστές του τραγουδιού συναντάμε τη Sadahzinia στους στίχους, το ραπ και το τραγούδι, την Τζώρτζια Κεφαλά στο τραγούδι και τα φωνητικά, τον Πάνο Πενταρίτσα στους στίχους του ρεφρέν και στην επιμέλεια παραγωγής, καθώς και τον Νίκο Ξύδη στη μουσική επιμέλεια, την παραγωγή και την ενορχήστρωση.

Τα «Ανθολόγια» λειτουργούν σαν ένα τραγούδι για όσα ανθίζουν όταν οι άνθρωποι ξαναβρίσκουν κοινό βηματισμό. Δεν φωνάζει για να ακουστεί. Απλώνεται σταδιακά, με τη δύναμη ενός κομματιού που κοιτάζει προς την ελπίδα, χωρίς να αγνοεί τη δυσκολία της εποχής…