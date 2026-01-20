Το συγκρότημα των Μπλε δεν χρειάζεται συστάσεις!

Διαχρονικά τραγούδια και ιδιαίτερος ήχος, με την απόλυτη Frontwoman Τζώρτζια Κεφαλά, να μας συνεπαίρνει με την ερμηνεία της σε κάθε συναυλία.

Ο Γιώργος Παπαποστόλου συνθέτης, παραγωγός και ιδρυτής του συγκροτήματος και ο Γιώργος Παρώδης στιχουργός με ιδιαίτερη γραφή και αισθητική, συνεχίζουν να δημιουργούν και να μας παρουσιάζουν καινούργιες ωραίες εκπλήξεις.

Η πορεία του συγκροτήματος συνεχίζει ακάθεκτη και εκρηκτική! Επτά albums πολλά singles και ένα διπλό Best Off, έχουν καθιερώσει τους ΜΠΛΕ ως ένα από τα μακροβιότερα και πιο αγαπημένα συγκροτήματα της ελληνικής μουσικής σκηνής.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

Νατάσα Αλεξίου : Βιολί

Πάνος Παπάζογλου – Κιθάρα

Τάσος Τσώνης – Τύμπανα

Θοδωρής Σταϊκόπουλος – Μπάσο

Σάββατα 14 & 21 Φεβρουαρίου

Open doors: 22:00

Ώρα έναρξης: 23:00

Love Underground Live club

Εγνατίας 119 Καμάρα – Θεσσαλονίκη

Τηλ κρατήσεων: 2311219585

Είσοδος: 15 €

Προπώληση: 12 €

Φοιτητικό: 10 €

Προπώληση: more.com