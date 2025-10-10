Το συγκρότημα των Μπλε δεν χρειάζεται συστάσεις! Με τα διαχρονικά τους τραγούδια και τον χαρακτηριστικό τους ήχο, συνεχίζουν να γράφουν τη δική τους ιστορία στην ελληνική μουσική σκηνή. Η Τζώρτζια Κεφαλά, η απόλυτη frontwoman, μαγεύει το κοινό με την ερμηνεία και την εκρηκτική της παρουσία, σε κάθε live εμφάνιση.

Ο Γιώργος Παπαποστόλου, συνθέτης, παραγωγός και ιδρυτής του συγκροτήματος, μαζί με τον Γιώργο Παρώδη, στιχουργό με ξεχωριστή γραφή και αισθητική, συνεχίζουν να δημιουργούν και να μας χαρίζουν νέες, όμορφες μουσικές στιγμές.

Με επτά albums, πολλά επιτυχημένα singles και ένα διπλό Best Of, οι Μπλε έχουν κατακτήσει επάξια τη θέση τους ανάμεσα στα πιο αγαπημένα και μακροβιότερα ελληνικά συγκροτήματα.

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 22:30

Σταυρός του Νότου – Κεντρική Σκηνή

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Τηλέφωνο κρατήσεων: 210 9226975

Εισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων: more.com