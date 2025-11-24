Ο τραγουδοποιός και ερμηνευτής Θοδωρής Κοτονιάς επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ «Το φυλαχτό», που περιλαμβάνει 10 τραγούδια και κυκλοφορεί από την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία Northern Pinwheel – Βόρειος Ανεμόμυλος.

Με γνώριμο ήχο, αλλά πάντα με φρέσκια ματιά, ο Θοδωρής Κοτονιάς συνεχίζει τη μουσική του διαδρομή, δημιουργώντας τραγούδια που γεννιούνται μέσα από βιωματικές σχέσεις και παρέες. Αυτή τη φορά, έχει την ευκαιρία να μοιραστεί στίχους και μουσικές με καλούς φίλους και συνοδοιπόρους. Συμμετέχουν τραγουδιστικά οι Βασίλης Δραμουντάνης, Γιώργος Στρατάκης, Νίκος Στρατάκης, Αναστασία Φεργαδιώτη και Sadahzinia.

Ο Θοδωρής Κοτονιάς μας προσφέρει 10 τραγούδια–ιστορίες, που συγκεντρώθηκαν με τα χρόνια, όχι απλώς για τις ανάγκες μιας δισκογραφικής παραγωγής. Ένα «Φυλαχτό», ένα μουσικό καταφύγιο που ο καθένας μπορεί να κάνει δικό του.

Το άλμπουμ είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες Spotify και YouTube, αλλά και σε φυσική μορφή, σε συλλεκτικό USB Flash Drive.

Πέρασαν μέρες

πέρασαν χρόνια

ήρθαν λιακάδες

ήρθανε χιόνια.

Σ’ ένα παράθυρο ανοιχτό

η αγάπη σου είναι φυλαχτό.

Τόσα ταξίδια

σε άδειους δρόμους

βαρύ φορτίο

είχα στους ώμους.

Ξεκρέμασα τον εαυτό

στην αγκαλιά σου να κρυφτώ.

Σ’ αυτόν τον κόσμο

η μόνη αλήθεια

είναι κρυμμένη

στα παραμύθια.

Στον δράκο εκείνον τον κακό

που για χατίρι σου νικώ.