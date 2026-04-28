Ο Θοδωρής Κοτονιάς μας συστήθηκε μουσικά, μέσα από τα “Μακρινά Ξαδέρφια” και έκτοτε, τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από το ευρύ κοινό και συνοδεύουν τις πιο ιδιαίτερες στιγμές μας. «Τα κλειδιά», αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του και είναι το τραγούδι που κατάφερε να ξεκλειδώσει τις καρδιές μας.

Στις 4 Ιουνίου 2024, ο Θοδωρής κάλεσε στην Τεχνόπολη τους φίλους και συναδέλφους του σε μια μεγάλη συναυλία, όπου γιορτάστηκαν τα 20 χρόνια της μουσικής του πορείας. Το Ogdoo music ήταν εκεί και ηχογράφησε την υπέροχη αυτή συναυλία.

Κορυφαία ονόματα, όπως: Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Βασίλης Σκουλάς, Δημήτρης Ζερβουδάκης και πολλοί ακόμη, τίμησαν τον σπουδαίο καλλιτέχνη και μας χάρισαν μοναδικές στιγμές.

Ο Θοδωρής Κοτονιάς, δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει με τα τραγούδια του. Τραγούδια με άρωμα παράδοσης παντρεμένα με σύγχρονα στοιχεία, τραγούδια που φέρουν και δημιουργούν ιστορία.

Το album κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και προσεχώς σε βινύλιο.

Tracklist

Με βάρκα την καρδιά: Θοδωρής Κοτονιάς – Αναστασία Φεργαδιώτη

Το κουτί: Σαββέρια Μαργιολά – Θοδωρής Κοτονιάς

Το σκαρί: Θοδωρής Κοτονιάς – Σοφία Παπάζογλου

Το τάμα: Καίτη Κουλιά – Θοδωρής Κοτονιάς

Όνειρα: Μίλτος Πασχαλίδης – Θοδωρής Κοτονιάς

Ακροβάτης: Πασχαλίδης – Κοτονιάς

Πόσο σ’ αγαπώ: Σουσάνα Τρυφιάτη

Ο ανθός της ερήμου: Χριστίνα – Μαρία Λαζάρου – Θοδωρής Κοτονιάς

Άνοιξη: Δημήτρης Ζερβουδάκης – Θοδωρής Κοτονιάς

Στοιχειωμένα μου στιχάκια: Δημήτρης Ζερβουδάκης

Γράμμα σ’ έναν ποιητή: Δημήτρης Ζερβουδάκης – Θοδωρής Κοτονιάς

Έλα να σε δω: Θοδωρής Κοτονιάς

Μακρινά ξαδέρφια / Ικαριώτικος: Βιολέτα Ίκαρη – Θοδωρής Κοτονιάς

Η αγάπη μου είναι θάλασσα: Παντελής Θαλασσινός – Θοδωρής Κοτονιάς

Όταν ανθίζουν πασχαλιές: Γιώργος Νταλάρας – Θοδωρής Κοτονιάς

Δύο δρόμοι: Γιώργος Νταλάρας

Τα κλειδιά: Γιώργος Νταλάρας – Θοδωρής Κοτονιάς

Έρημος: Ειρήνη Τορνεσάκη – Θοδωρής Κοτονιάς

Έρωντας: Θοδωρής Κοτονιάς – Νίκος Βενετάκης

Καπετάνισσα: Γιώργος Στρατάκης

Ποταμός: Γιώργος & Νίκος Στρατάκης – Θοδωρής Κοτονιάς

Το παιδί: Γιώργος & Νίκος Στρατάκης – Θοδωρής Κοτονιάς

Το μεγαλύτερο θεριό — τίποτα δε φοβήθηκα: Βασίλης Δραμουντάνης – Θοδωρής Κοτονιάς

Θιος: Βασίλης Σκουλάς – Θοδωρής Κοτονιάς

Όσο βαρούν τα σίδερα / Κι αν είχες άλλον στην καρδιά: Βασίλης Σκουλάς – Βασίλης Δραμουντάνης – Θοδωρής Κοτονιάς

Ναυαγός: Θοδωρής Κοτονιάς

Το άρωμα / Hala hala: Θοδωρής Κοτονιάς – Haig Yazdjian

Ξενιτιά: Haig Yazdjian – Θοδωρής Κοτονιάς

Κάποιος λείπει απ’ την παρέα: Θοδωρής Κοτονιάς