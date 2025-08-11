Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης έρχονται στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων για μια συναυλία – ορόσημο.

Η Κρήτη ανεβαίνει Αθήνα — και φέρνει θύελλα!

Η μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας τους – μια μουσική βραδιά που υπόσχεται να μας μείνει αξέχαστη. Μία συναυλία – κατάθεση ψυχής από δύο ξεχωριστούς δημιουργούς, που κρατούν ζωντανή την παράδοση της Κρήτης, αλλά ταυτόχρονα τη μεταμορφώνουν, την επαναπροσδιορίζουν, φτιάχνοντας έναν ήχο δικό τους, γεμάτο αλήθεια, πάθος και δύναμη.

Μετά από μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία — από πόλη σε πόλη, χωριό σε χωριό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας — οι Στρατάκηδες φτάνουν στην καρδιά της Αθήνας γεμάτοι ενέργεια, εμπειρίες και συγκίνηση. Έρχονται με τη φόρα της Κρήτης και με το βλέμμα στραμμένο σε ένα κοινό που ανυπομονεί. Και είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Και να τα πουν όλα!

Κι αυτή η συναυλία στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων δεν θα είναι μια απλή συναυλία. Θα είναι μια μουσική εμπειρία ζωής.

Με μια 10μελή μπάντα, με τη λύρα να δονεί τον αέρα, με το λαούτο να δίνει το παλμό και τους ρυθμούς να χτυπούν στην καρδιά, μας καλούν σε μια τρίωρη γιορτή. Μια μουσική έκρηξη συναισθημάτων, γεμάτη τραγούδια από την πλούσια προσωπική τους δισκογραφία, αλλά και με αγαπημένες διασκευές που απογειώνουν την κρητική μουσική όπως μόνο αυτοί ξέρουν.

Ένα πάντρεμα του χθες με το σήμερα, του παλιού με το καινούριο, της παράδοσης με την προσωπική ματιά των δημιουργών. Οι Στρατάκηδες πατούν με σεβασμό στην κληρονομιά τους, αλλά δεν διστάζουν να την πάνε ένα βήμα παραπέρα. Να της δώσουν φωνή και μορφή σημερινή – λυρική, εκφραστική, βαθιά ανθρώπινη.

Κάθε εμφάνισή τους είναι μια μικρή επανάσταση. Πάντα με πάθος, αλήθεια και αυθεντικότητα. Πάντα με τη δύναμη να ενώσουν το κοινό σε έναν κοινό παλμό, σε ένα χτύπο καρδιάς που χορεύει. Με τον κόσμο να τραγουδά μαζί τους δυνατά, με αμέτρητα sold out και στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, είναι ξεκάθαρο πως αυτό που θα ζήσουμε στην Τεχνόπολη τον Σεπτέμβριο δεν θα έχει προηγούμενο. Θα είναι μοναδικό. Και θα το ζήσουμε μαζί. Ετοιμαστείτε για ένα μουσικό αντάμωμα, μια βραδιά που θα μας γεμίσει ρυθμό, χαρά, ένταση και έκσταση.

Μαζί τους οι εξαιρετικοί μουσικοί:

Στρατάκης Μανώλης | Νταούλι

Χατζάκης Αλέκος | Κόντρα μπάσο

Σαλουστρος Γιώργης | Πνευστά

Κοζυράκης Γιάννης | Κιθάρα

Γεωργακόπουλος Πάνος| Τύμπανα

Ψαρομήλιγκος Χρήστος | Βιολί

Χαμαλίδης Στέφανος | Τρομπέτα

Ηχολήπτης | Τσιριγωτάκης Μάνος

Φωτο | Γιώργος Κοντοχριστοφής

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων – Γκάζι, Αττική

Εισιτήρια:

Προπώληση: 13€

Ταμείο: 15€

* Παιδιά έως 12 ετών: Είσοδος δωρεάν

Προπώληση: Ticketmaster.gr