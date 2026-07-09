Ο Γιάννης Μάλαμας επιστρέφει δισκογραφικά με το νέο του τραγούδι «Λάθη», μια κυκλοφορία που έρχεται να προστεθεί στα προσωπικά του βήματα στη μουσική σκηνή.

Μετά τον «Κομπάρσο», ο Γιάννης Μάλαμας συνεχίζει να χτίζει τη δική του διαδρομή, παρουσιάζοντας ένα τραγούδι με άμεσο τίτλο και καθαρό συναισθηματικό βάρος. Τα «Λάθη» μιλούν ήδη από τον τίτλο τους για όλα εκείνα που κουβαλάμε, για τις επιλογές που αφήνουν σημάδια και για τις στιγμές που γίνονται κομμάτι της προσωπικής μας ιστορίας.

Τη μουσική και τους στίχους του τραγουδιού υπογράφει ο Nerom, ενώ η κυκλοφορία συνοδεύεται και από official music video, δίνοντας στο κομμάτι τη δική του οπτική ταυτότητα.

Ο Γιάννης Μάλαμας, που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει το δικό του στίγμα και μέσα από τις ζωντανές εμφανίσεις του, συνεχίζει με σταθερά βήματα να παρουσιάζει τραγούδια που πατούν σε μια πιο προσωπική, εσωτερική γραφή. Με το «Λάθη» καταθέτει ακόμη μία μουσική στιγμή που κινείται γύρω από την ανθρώπινη αδυναμία, τη μνήμη και την ανάγκη να συμφιλιωθούμε με όσα μας διαμόρφωσαν.

Το νέο τραγούδι «Λάθη» κυκλοφορεί από τη Novel Vox και είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.