Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης και ο Γιάννης Μάλαμας συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή του Σταυρού του Νότου Club. Οι δύο καλλιτέχνες θα ανταλλάξουν τραγούδια, ενέργεια και ιστορίες, σε ένα πρόγραμμα που θα βασίζεται τόσο στο προσωπικό τους υλικό όσο και σε μουσικές επιλογές που τους εκφράζουν.

Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης φέρνει μαζί του τα τραγούδια της πρώτης προσωπικής του δουλειάς με τίτλο «Τα Μαύρα», ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει τραγούδια αγαπημένων του τραγουδοποιών καθώς και κάποια ακυκλοφόρητα.

Ο Γιάννης Μάλαμας έρχεται με τα δικά του ακούσματα, έναν πιο έντονο ήχο και νέα τραγούδια που κυκλοφορεί αυτή την εποχή, μαζί με άλλα που ξεχωρίζει από την εναλλακτική ροκ σκηνή.

Για δύο Δευτέρες τον Νοέμβριο οι δρόμοι τους διασταυρώνονται και ο ένας θα βρεθεί στον ήχο του άλλου, σε ένα κοινό ζωντανό πρόγραμμα με διαφορετικές μουσικές αναφορές και εναλλαγές.

Μαζί τους:

Θανάσης Αρχανιώτης — τύμπανα

Σπύρος Βρυώνης — ηλεκτρική κιθάρα

Διονύσης Μακρής — ηλεκτρικό μπάσο

Χρήστος Ψαρομήλιγκος — βιολί

Γιάννης Ταβουλάρης — ηχοληψία

Ημερομηνίες: Δευτέρα 9 & Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026

Ώρα: 20:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο: 15€

Προπώληση: more.com