Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης συνεχίζει τις χειμερινές του εμφανίσεις, στον Σταυρό του Νότου.

Παρέα με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσει τα τραγούδια της προσωπικής του δουλειάς με τίτλο «Τα Μαύρα», τραγούδια αγαπημένων του τραγουδοποιών καθώς και κάποια ακυκλοφόρητα.

Στο τραγούδι η Ηλιάνα Πασπάλα.

Μαζί του οι συνεργάτες του:

Θανάσης Αρχανιώτης – Τύμπανα

Σπύρος Βρυώνης – Ηλεκτρική κιθάρα

Διονύσης Μακρής – Ηλεκτρικό μπάσο

Δημήτρης Μπρέντας – Πνευστά

Χρήστος Ψαρομήλιγκος – Βιολί

Γιάννης Ταβουλάρης – ηχοληψία

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

Ώρα Έναρξης: 22:30

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

Τηλ 2109226975

Εισιτήρια: 14€

Προπώληση: more.com