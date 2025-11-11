Ο Αλέξανδρος Κτιστάκης ξεκινάει τις χειμερινές εμφανίσεις του, στον Σταυρό του Νότου.

Παρέα με τους συνεργάτες του θα παρουσιάσει τα τραγούδια της προσωπικής του δουλειάς με τίτλο «Τα Μαύρα», τραγούδια αγαπημένων του τραγουδοποιών καθώς και κάποια ακυκλοφόρητα.

Στο τραγούδι και η Ηλιάνα Πασπάλα.

Μαζί του οι συνεργάτες του:

Θανάσης Αρχανιώτης – Τύμπανα

Σπύρος Βρυώνης – Ηλεκτρική κιθάρα

Διονύσης Μακρής – Ηλεκτρικό μπάσο

Δημήτρης Μπρέντας – Πνευστά

Χρήστος Ψαρομήλιγκος – Βιολί

Γιάννης Ταβουλάρης – ηχοληψία

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 22:30

Σταυρός του Νότου – Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Τιμή Εισόδου: 14€

Προπώληση: more.com