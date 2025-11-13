Κανένας ακόμα δεν έμαθε να πει πόσο αγαπά την φωνή της.

Πόσα ξημερώματα και δειλινά έχουν περάσει ή θα περάσουν ενώ από κάπου θα ακούμε την μοναδική της φωνή να υμνεί τον έρωτα, την ζωή.

Η Βίκυ Μοσχολιού συνεχίζει σαν την ζωή να δίνει σκυτάλη ονείρων και δρόμων στους νέους ανθρώπους που αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Σαν ακροατές, μουσικούς, ερμηνευτές, δημιουργούς συνεχίζει να μας χαρίζει έναν σπουδαίο λόγο να νιώθουμε έντονα και να αγαπάμε ακόμα έντονα το λαϊκό μας τραγούδι.

Τα τραγούδια που ερμήνευσε της συνεχίζουν να συστήνουν στις νέες γενιές τους μεγάλους δημιουργούς της χώρας μας. Απόστολος Καλδάρας, Άκης Πάνου, Γιώργος Ζαμπέτας, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιάννης Μαρκόπουλος, Γιάννης Σπανός, Σταμάτης Κραουνάκης, Δήμος Μούτσης, Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, Νίκος Γκάτσος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Δημήτρης Χριστοδούλου, Πυθαγόρας, Χαράλαμπος Βασιλειάδης, Βαγγέλης Γκούφας, Κώστας Τριπολίτης, Λίνα Νικολακοπούλου κ.α. Κυρίως όμως μαθαίνει στους νέους ερμηνευτές την σημασία και την βαρύτητα του συναισθήματος μέσα στην ερμηνεία τους.

Αφορμή για το συγκεκριμένο project δεν είναι κάποια ανάγκη να δημιουργήσουμε ακόμα ένα αφιέρωμα στην μεγάλη ελληνίδα ερμηνεύτρια. Λόγος και αφορμή της συνάντησης μας είναι μια βαθιά ανάγκη να γιορτάσουμε το μοναδικό κοινό αίσθημα συγκίνησης που μας χαρίζει το λαϊκό τραγούδι και μέσω των ερμηνειών της Βίκυς Μοσχολιού. Ανεξαρτήτως εποχής, τεχνολογίας, καθημερινότητας και ηλικιών πάντα θα μας δένει αυτή η φωνή όπως ενώνει και θα ενώνει γενιές.

Τραγουδούν

Ερρικέτη Κατσάνη

Μαρία Ρηγοπούλου

Στο τραγούδι και η Ηλιάνα Πασπάλα



Πρωταγωνιστούν:

Αλέξανδρος Καμπουράκης: Ακορντεόν

Πέτρος Χρηστάκης: Κιθάρα

Πάνος Γαλάνης: Mπουζούκι

Έκτορας Ρέμσακ: Τύμπανα

Λάμπρος Παπανικολάου: Μπάσο

Ιδέα/Σκηνοθεσία/Μουσική Επιμέλεια: Πάνος Σουρούνης

Kυριακή 30 Νοεμβρίου

Ώρα Έναρξης: 20:00

Σταυρός του Νότου Club

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

210 9226975

Τιμή Εισόδου: 13€

Προπώληση: more.com