Έχουν περάσει 20 χρόνια που η Βίκυ Μοσχολιού δεν είναι μαζί μας, μα η φωνή μέσα από τα τραγούδια της μας συντροφεύει καθημερινά: στο ραδιόφωνο, στη διασκέδαση μας, στους καημούς και στις χαρές μας, χαραγμένη βαθιά μέσα στη ψυχή μας.

Η παράσταση “20 χρόνια μετά… και κάτω απ’ τη μαρκίζα“, είναι ένας φόρος τιμής στην μεγάλη τραγουδίστρια, με τη μορφή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής με την επιμέλεια του γνωστού στιχουργού και ραδιοφωνικού παραγωγού Κώστα Φασουλά, που θα μας ταξιδέψει στην πορεία, τους σταθμούς, τις μεγάλες στιγμές, τις συνεργασίες και την δύναμη αυτής της μοναδικής ερμηνεύτριας, μέσα από τραγούδια που αποτελούν μέρος της ζωής όλων μας.

Στην ερμηνεία των τραγουδιών η σημαντική νέα ερμηνεύτρια Ιωάννα Εμμανουήλ, με την συνοδεία πενταμελούς ορχήστρας εξαιρετικών μουσικών. Τα τραγούδια της θα αποδοθούν με σεβασμό στις πρωτότυπες εκτελέσεις ώστε να αποδώσουν το «άρωμα» της εποχής και το ύφος που το καθένα αντιπροσωπεύει.

Μια νοσταλγική και κεφάτη παράσταση τραγουδιών και λόγου για την μεγάλη ερμηνεύτρια. Την παρουσία και την προσωπικότητα της Βίκυς Μοσχολιού θα υπενθυμίσουν και έξι φορέματα της που θα εκτίθενται επί σκηνής, ευγενική παραχώρηση των θυγατέρων της, Ευαγγελίας και Ράνιας Δομάζου και σπάνιο φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό τους αρχείο.

Συντελεστές:

Ιωάννα Εμμανουήλ – τραγούδι

Κώστας Φασουλάς – κείμενα, σχολιασμός

Γιώργος Κωνσταντινίδης – ενορχηστρώσεις, πιάνο

Δημήτρης Κουφογιώργος – μπουζούκι, κιθάρα

Αντώνης Μυτακίδης – κιθάρα

Κώστας Αρσένης – κόντρα μπάσο

Ανδρέας Νικόλης – ντραμς

Από Kυριακή 7 Δεκεμβρίου και κάθε Κυριακή

Έναρξη : 20:30

Γυάλινο Μουσικό Θέατρο

Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 143, Νέα Σμύρνη

Τηλέφωνο: 2109315600

Εισιτήρια: 15 ευρώ

Προπώληση: more.com