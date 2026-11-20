Ένα μικρό, ξεκούρδιστο μπαγλαμαδάκι γίνεται η εικόνα μιας πληγωμένης καρδιάς στο νέο τραγούδι των Stavento. Ο Μιχάλης Κουινέλης επιστρέφει με μια σύνθεση που φέρνει το μπουζούκι και τον μπαγλαμά κοντά στον σύγχρονο ήχο του, ενώ στο πλευρό του βρίσκεται ξανά η κόρη του, Ανατολή.

Το «Μπαγλαμαδάκι» μιλά για έναν έρωτα που δεν βρίσκει ανταπόκριση και για το παράπονο εκείνου που εξακολουθεί να αγαπά, ακόμη κι όταν η σχέση έχει τελειώσει. Αντί να καταφύγει σε μεγάλες δραματικές εκφράσεις, ο Κουινέλης επιλέγει την απλότητα και μια εικόνα δανεισμένη από τον κόσμο της λαϊκής μουσικής: ένα όργανο που έχει χάσει το κούρδισμά του, όπως ο άνθρωπος που δυσκολεύεται να ξαναβρεί την ισορροπία του μετά τον χωρισμό.

Μουσικά, η νέα κυκλοφορία φέρνει κοντά δύο διαφορετικές παραδόσεις. Το μπουζούκι και το μπαγλαμαδάκι προσθέτουν το γνώριμο λαϊκό χρώμα τους, ενώ η σύγχρονη παραγωγή διατηρεί τη μουσική ταυτότητα που έχει διαμορφώσει ο Stavento μέσα στα χρόνια. Η συνάντηση αυτή δίνει στο τραγούδι έναν χαρακτήρα που συνδυάζει την ελληνική λαϊκή ευαισθησία με τη σημερινή pop αισθητική.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της Ανατολής Κουινέλη, κόρης του Μιχάλη Κουινέλη και της Ήβης Αδάμου. Η Ανατολή είχε εμφανιστεί στο βίντεο κλιπ του «Χειροβομβίδα», της συνεργασίας των Stavento με την τραγουδίστρια LILA, τραγουδώντας μάλιστα και το τελευταίο ρεφρέν. Πατέρας και κόρη συνεργάστηκαν επίσης στο ομώνυμο τραγούδι του άλμπουμ «10 Λέξεις» του 2026.

Η παρουσία της στο «Μπαγλαμαδάκι» προσθέτει μια διαφορετική φωνητική απόχρωση, δίνοντας παράλληλα στη νέα ηχογράφηση και μια προσωπική σημασία για τον δημιουργό της.

Τόσο τη μουσική όσο και τους στίχους υπογράφει ο ίδιος ο Μιχάλης Κουινέλης, συνεχίζοντας την πορεία του ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική pop, το hip-hop και τις λαϊκές μουσικές επιρροές. Μια συνύπαρξη που έχει χαρακτηρίσει πολλές από τις συνεργασίες και τις επιτυχίες του.

Το «Μπαγλαμαδάκι» κυκλοφόρησε επίσημα στις 20 Νοεμβρίου 2026 από τη Minos EMI, a Universal Music Company, έπειτα από την πρώτη ραδιοφωνική μετάδοσή του στις 16 Νοεμβρίου.