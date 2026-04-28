Ο Stavento επιστρέφει δυναμικά με το νέο του album με τίτλο «10 Λέξεις», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.
Πρόκειται για ένα ξεχωριστό μουσικό project που αποτυπώνει τη δύναμη της συνεργασίας καθώς το album περιλαμβάνει δέκα τραγούδια – δέκα συνεργασίες, όπου κάθε κομμάτι αποκτά τη δική του ταυτότητα μέσα από μοναδικές φωνές και καλλιτεχνικές συμπράξεις. Στο πλευρό του Stavento συναντάμε τους: Ήβη Αδάμου, Josephine, Daphne Lawrence, Νίνα Μαζάνη, LILA, Evangelia, Ninna, Rack, καθώς και μια ιδιαίτερα συγκινητική συμμετοχή από την κόρη του, Ανατολή.
Ο Μιχάλης – Stavento – Κουινέλης υπογράφει τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του album, βάζοντας τη δική του προσωπική σφραγίδα σε κάθε λέξη του δίσκου.
Με το «10 Λέξεις», ο Stavento συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό album που ισορροπεί ανάμεσα στην pop, το urban και τον σύγχρονο ελληνικό ήχο.
10 τραγούδια.
10 λέξεις.
21 χρόνια ιστορία.
Tracklist
Δέκα Λέξεις – Stavento, Ανατολή
Για Πάντα – Stavento, Ήβη Αδάμου
Καλώς Σε Βρήκα – Stavento, Daphne Lawrence
Πριν Σε Γνωρίσω – Stavento, Josephine
Γλυκό Μεθύσι – Stanento, Evangelia
Για ‘Σένα Που Λατρεύω – Stavento, Αναστασία
Αφορμή – Stavento, Νίνα Μαζάνη
Χειροβομβίδα – Stavento, LILA
Τίποτα Παραπάνω – Stavento, Ninna, DOPE MC
Μονομάχοι – Stavento, RACK, Emmanouela