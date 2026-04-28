Ο Stavento επιστρέφει δυναμικά με το νέο του album με τίτλο «10 Λέξεις», που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.

Πρόκειται για ένα ξεχωριστό μουσικό project που αποτυπώνει τη δύναμη της συνεργασίας καθώς το album περιλαμβάνει δέκα τραγούδια – δέκα συνεργασίες, όπου κάθε κομμάτι αποκτά τη δική του ταυτότητα μέσα από μοναδικές φωνές και καλλιτεχνικές συμπράξεις. Στο πλευρό του Stavento συναντάμε τους: Ήβη Αδάμου, Josephine, Daphne Lawrence, Νίνα Μαζάνη, LILA, Evangelia, Ninna, Rack, καθώς και μια ιδιαίτερα συγκινητική συμμετοχή από την κόρη του, Ανατολή.

Ο Μιχάλης – Stavento – Κουινέλης υπογράφει τους στίχους και τη μουσική σε όλα τα τραγούδια του album, βάζοντας τη δική του προσωπική σφραγίδα σε κάθε λέξη του δίσκου.

Με το «10 Λέξεις», ο Stavento συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό album που ισορροπεί ανάμεσα στην pop, το urban και τον σύγχρονο ελληνικό ήχο.

10 τραγούδια.

10 λέξεις.

21 χρόνια ιστορία.

Tracklist

Δέκα Λέξεις – Stavento, Ανατολή

Για Πάντα – Stavento, Ήβη Αδάμου

Καλώς Σε Βρήκα – Stavento, Daphne Lawrence

Πριν Σε Γνωρίσω – Stavento, Josephine

Γλυκό Μεθύσι – Stanento, Evangelia

Για ‘Σένα Που Λατρεύω – Stavento, Αναστασία

Αφορμή – Stavento, Νίνα Μαζάνη

Χειροβομβίδα – Stavento, LILA

Τίποτα Παραπάνω – Stavento, Ninna, DOPE MC

Μονομάχοι – Stavento, RACK, Emmanouela