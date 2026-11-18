Υπάρχουν φωνές που δύσκολα χωρούν σε μία μουσική κατηγορία. Η Emma Shapplin έχει χτίσει τη δική της διαδρομή ακριβώς πάνω σε αυτή την άρνηση των ορίων: εκεί όπου η λυρική ερμηνεία συναντά τις ατμόσφαιρες της σύγχρονης pop και η θεατρικότητα γίνεται μέρος της μουσικής. Η Γαλλίδα τραγουδίστρια επιστρέφει στην Αθήνα για δύο εμφανίσεις στο gazarte, μέσα στην εορταστική περίοδο.

Η σχέση της με το ελληνικό κοινό μετρά πολλά χρόνια και έχει περάσει από σκηνές όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο Λυκαβηττός και το Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στις ιδιαίτερες στιγμές των επισκέψεών της βρίσκεται και η συνάντησή της επί σκηνής με τον Γιώργο Νταλάρα στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού. Δεν έχει κρύψει, άλλωστε, τον θαυμασμό της για τον ελληνικό πολιτισμό και τη Μαρία Κάλλας.

Το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της διεθνούς αναγνώρισής της γράφτηκε το 1998, με το album «Carmine Meo». Το «Spente le Stelle» έγινε ένα από τα τραγούδια που ταυτίστηκαν με τη φωνή της, ενώ η επιλογή να τραγουδά μεγάλο μέρος του πρώιμου έργου της σε μεσαιωνικά ιταλικά έδωσε στις ηχογραφήσεις της έναν χαρακτηριστικό, σχεδόν απόκοσμο χαρακτήρα.

Στη συνέχεια, με το «Etterna», η Shapplin άνοιξε ακόμη περισσότερο τον ηχητικό της κόσμο. Συνεργάστηκε με τον συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Graeme Revell, ενώ στην παραγωγή συμμετείχαν η London Philharmonic Orchestra και η χορωδία της, με ηχογραφήσεις στα Abbey Road Studios. Στη διαδρομή της περιλαμβάνονται επίσης συνεργασίες με τον Paolo Conte και συμμετοχή στο soundtrack της ταινίας «Red Planet».

Η Shapplin δεν αντιμετωπίζει τη συναυλία μόνο ως παρουσίαση τραγουδιών. Η σκηνική εικόνα, η δραματουργία και η ερμηνεία λειτουργούν μαζί, μεταφέροντας τη μουσική της σε ένα περιβάλλον που θυμίζει άλλοτε παράσταση και άλλοτε προσωπική εξομολόγηση. Παράλληλα με το τραγούδι, δραστηριοποιείται στη σύνθεση, τη στιχουργική, την παραγωγή, τη φωτογραφία και τις εικαστικές τέχνες.

Στις νέες αθηναϊκές εμφανίσεις της, η ερμηνεύτρια θα κινηθεί μέσα από σημαντικές στιγμές της δισκογραφίας της, σε δύο βραδιές που εντάσσονται στον εορτασμό των 20 χρόνων λειτουργίας του gazarte.

Πέμπτη 17 και Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2026

gazarte origin stage

Βουτάδων 34 – Γκάζι



Εισιτήρια: Από 35€

Προπώληση: more.com