Ο Asaf Avidan επιστρέφει σε τραγούδια που έμειναν για χρόνια έξω από τους δίσκους του με το «Lost ballads part I». Το νέο EP, που κυκλοφόρησε στις 13 Νοεμβρίου, συγκεντρώνει τέσσερις συνθέσεις γραμμένες μέσα σε διάστημα μεγαλύτερο της δεκαετίας, οι οποίες αποκτούν τώρα τη δική τους θέση στη δισκογραφία του.

Η προσέγγιση είναι λιτή και οικεία, με τη φωνή, τις μελωδίες και τους στίχους να βρίσκονται μπροστά, πλαισιωμένα από κουαρτέτο εγχόρδων. Το υλικό επανεξετάστηκε και δουλεύτηκε ξανά, μεταφέροντας τις παλιότερες ιδέες στο δημιουργικό παρόν του Avidan.

Το κουβάρι που τον κράτησε κοντά στον εαυτό του

Οι ηχογραφήσεις έγιναν σε περίπου τρεις ημέρες, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του «Unfurl». Τα δύο έργα αναπτύχθηκαν παράλληλα, με το «Lost ballads» να προσφέρει στον Avidan ένα γνώριμο σημείο αναφοράς, ενώ το «Unfurl» τον οδηγούσε έξω από τη δημιουργική του ασφάλεια.

Για να περιγράψει αυτή τη σχέση, ο ίδιος χρησιμοποιεί την εικόνα ενός λαβυρίνθου και ενός κουβαριού που του επέτρεπε να διατηρεί τον προσανατολισμό του. «Το “Lost ballads” ήταν το κουβάρι μου… ένα ορατό παράθυρο προς το οικείο», εξηγεί.

Ο Avidan υπογράφει τη γραφή και την παραγωγή, ενώ μοιράζεται τις ενορχηστρώσεις με τον Tom Cohen, ο οποίος ανέλαβε και τη γραφή για το κουαρτέτο εγχόρδων. Στα φωνητικά και στις κιθάρες βρίσκεται ο ίδιος, με τον Omri Behr στο πιάνο. Το κουαρτέτο αποτελούν οι Sybren Holwerda και Teddy Sicking στα βιολιά, η Irene García Barrera στη βιόλα και η Elsa Le Moigne στο τσέλο.

Τέσσερα τραγούδια που άντεξαν την αναμονή

Το «Summer rain», που είχε προηγηθεί ως single, γράφτηκε περίπου δέκα χρόνια νωρίτερα. Περιγράφει δύο ανθρώπους που κουβαλούν πληγές και έλκονται από τον γνώριμο πόνο του άλλου, ενώ η ίδια αυτή συνθήκη δυσκολεύει την κοινή τους πορεία.

Στο «Prelude to diaspora», η κατάρρευση μιας σχέσης αποτυπώνεται μέσα από εικόνες της ρωμαϊκής καταστροφής της Ιερουσαλήμ. Η πολιορκία, οι φλόγες και ο ξεριζωμός γίνονται μεταφορές για την προσωπική απώλεια, μεταφέροντας το τέλος ενός έρωτα στην κλίμακα μιας ολόκληρης πόλης που χάνεται.

Την τετράδα συμπληρώνουν τα «The prophet at the gate» και «Between these hands». Το σχέδιο προβλέπει δύο ξεχωριστά EP, με τέσσερα τραγούδια στο καθένα, ώστε το «Lost ballads part I» να αποτελέσει το πρώτο μέρος αυτής της επιστροφής στο αδημοσίευτο υλικό του.

Τα τραγούδια του EP:

Summer rain Prelude to diaspora The prophet at the gate Between these hands